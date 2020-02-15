ACROS Re: «Хотим показать, что мы работаем» - зачем в департаменте... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 237

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:44 Ещё один, очередной, абсалютно БЕСПОЛЕЗНЫЙ , орган или учреждение государственного органа, из серии: "чем бы дитя не тешилось, лишь бы НЕ РАБОТАЛО". Что мешает департаменту экологии напрямую работать с населением, вменить например, в обязанность ПРОСТОЙ секретарше с окладом в 80 000 тенге, принимать звонки от населения по животрепещимся вопросам: "Нет, надо ПОМПУ, смотрите мы особенные, мы по простому работать не можем и не хотим, мы хотим именно так, а то что в Темиртау снег чёрный, в Караганде дышать нечем, потому что против индусов мы БЕСПОМОЩНЫ, это нам неинтересно, там ДЕШЁВЫХ ОЧКОВ не заработаешь, там ПАХАТЬ надо и идти против КОЕ КОГО, а о..о у нас не железное".