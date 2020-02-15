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≡ «Хотим показать, что мы работаем» - зачем в департаменте экологии Костанайской области открыли проектный офис «Костанай адалдык аланы»?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Хотим показать, что мы работаем» - зачем в департаменте экологии Костанайской области открыли проектный офис «Костанай адалдык аланы»?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38049
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.02.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штаб проектного офиса «Костанай адалдык аланы» открыли в департаменте экологии по Костанайской области. Здесь граждане смогут задать вопросы, связанные с защитой окружающей среды. Кроме того, отмечается, что штаб проектного офиса будет противодействовать коррупции.
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§ ACROS
Re: «Хотим показать, что мы работаем» - зачем в департаменте...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 15.02.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё один, очередной, абсалютно БЕСПОЛЕЗНЫЙ , орган или учреждение государственного органа, из серии: "чем бы дитя не тешилось, лишь бы НЕ РАБОТАЛО". Что мешает департаменту экологии напрямую работать с населением, вменить например, в обязанность ПРОСТОЙ секретарше с окладом в 80 000 тенге, принимать звонки от населения по животрепещимся вопросам: "Нет, надо ПОМПУ, смотрите мы особенные, мы по простому работать не можем и не хотим, мы хотим именно так, а то что в Темиртау снег чёрный, в Караганде дышать нечем, потому что против индусов мы БЕСПОМОЩНЫ, это нам неинтересно, там ДЕШЁВЫХ ОЧКОВ не заработаешь, там ПАХАТЬ надо и идти против КОЕ КОГО, а о..о у нас не железное".
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§ Козлов я
Re: «Хотим показать, что мы работаем» - зачем в департаменте...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.02.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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