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≡ Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38022
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанец записал видео, в котором уверяет, что нашел в новом кошельке чип, "крадущий деньги с банковской карточки". Мужчина стал рассылать ролик через мессенджеры, позже видеозапись появилась в различных пабликах в соцсетях.
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§ лимон
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.02.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
под этой новостью не хватает картринки с двумя господами и их удивлением "ох, вы не слыханный простофиля" :lol:
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§ abaika95
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3135
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.02.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Он уверяет, что внутри бумажника был чип, который снял с его банковской карточки две тысячи тенге///


Дааааа,рановато нам значит оплату бесконтактно через телефон на кассе вводить) народ панику поднимет)
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§ Vit
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8934
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.02.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колхозник просто в первый раз купил товар в официальном бутике с меткой безопасности. Обезьяна с гранатой сразу взяла телефон и начала делать "карьеру" в инете.
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§ maxsaf
Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5304
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Колхозник просто в первый раз купил товар в официальном бутике с меткой безопасности. Обезьяна с гранатой сразу взяла телефон и начала делать "карьеру" в инете.

Один знакомый чудик выдрал наподобие фигню из телефона, думал, что его "прослушивают". Мы со смеху чуть не попадали, когда до него дошло, что беспроводная зарядка с его телефоном больше работать не будет :lol: :lol: :lol:
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§ zed
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
zed

Модератор
(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 31.05.12
Отправлено: 12.02.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Две тысячи могли списаться за обслуживание карты... Просто совпало
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§ Тот самый
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага, в том чипе и POS-терминал втроен )))

Цитата:
abaika95:
Дааааа,рановато нам значит оплату бесконтактно через телефон на кассе вводить) народ панику поднимет)


На самом деле есть о чём подумать.. Платежи до 5000 без ввода пин-кода. Т.е. теоретически подошёл к Вам вплотную в автобусе с POS-терминалом под курткой и снял 4999. И не зря сразу после запуска NFC появились кошельки с защитой карт от несанкционированных транзакций.
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§ Тот самый
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
что его "прослушивают"


:lol: :lol: :lol: Не там он искал. Пусть попробует Фейсбук удалить (на многих телефонах предустановлен), а еще их же программы вацап и инстаграм стоят почти у всех. Вот кто точно прослушивает и следит за всеми.
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§ maxsaf
Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5304
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Платежи до 5000 без ввода пин-кода.

У нас - до $100. Очень удобная вещь кстати. И довольно безопасная. Просто храните все карточки одной стопкой в бумажнике. :-)
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§ maxsaf
Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5304
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Вот кто точно прослушивает и следит за всеми.

OK, Google :lol:
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§ Vit
Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8934
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.02.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да кто там нас прослушивает? Холопов) даром мы не кому не нужны. Политиков, учёных, крупных комерцов, главных редакторов независимых газет, вот этих скорей всего)

[Исправлено: Vit, 12.02.2020 - 15:31]
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§ KstKZ
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 12.02.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
независимых газет

:lol: :lol: :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.02.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для прослушивания нужно содержание целой армии агентов, а так по совести мы нахрен никому не нужны
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§ abaika95
Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3135
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.02.20 - 17:30
Комментарий проходит проверку.
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