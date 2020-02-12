Поедатель Re: Пьяный сосед избил пенсионера из-за мусора в Рудном #3





(Пользователи) Сообщений: 33

Регистрация: 26.07.17 (Пользователи) Отправлено: - 14:17 Избивающего пенсионера мужчину даже человеком назвать сложно. Это каким надо быть подлецом, чтобы поднять руку на 82-ух летнего человека, который не может постоять за себя. Пусть даже он был бы не прав, ругался и прочее. С такими мозгами и неадекватными поступками он может напасть на детей и женщин. Если не наказать, лучше он не станет, а так может что-то в нём ёкнет, хотя.....