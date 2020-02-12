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§ NG.kz
Пьяный сосед избил пенсионера из-за мусора в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38022
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент произошел в одном из восьмиквартирных домов города. В подъезде случился конфликт между 82-летним пенсионером и его подвыпившим соседом. Последнему не понравилось то, что пожилой мужчина захламил свою квартиру мусором.
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§ Мишаня
Re: Пьяный сосед избил пенсионера из-за мусора в Рудном
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 789
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 12.02.20 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заголовок впечатляет. По смыслу "В Рудном" неплохо бы поставить в начале заголовка
Иначе не из - за квартирного мусора, а вообще
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§ drakon
Re: Пьяный сосед избил пенсионера из-за мусора в Рудном
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18558
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.02.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, Пенсионерам уже недьзя, выйти
на улицу. Убьют... :-o
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* Поедатель
Re: Пьяный сосед избил пенсионера из-за мусора в Рудном
Поедатель


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Сообщений: 33
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 12.02.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Избивающего пенсионера мужчину даже человеком назвать сложно. Это каким надо быть подлецом, чтобы поднять руку на 82-ух летнего человека, который не может постоять за себя. Пусть даже он был бы не прав, ругался и прочее. С такими мозгами и неадекватными поступками он может напасть на детей и женщин. Если не наказать, лучше он не станет, а так может что-то в нём ёкнет, хотя.....
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§ сайлау курманов
Re: Пьяный сосед избил пенсионера из-за мусора в Рудном
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.02.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уровень воспитания этих маргиналов- детей алкашей и уголовников на уровне своих родителей, надо бы имена озвучить, город должен знать своих героев
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