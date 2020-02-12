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§ NG.kz
Касым-Жомарт Токаев ответил на письмо Брижит Бардо
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38022
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 февраля в фонде Брижит Бардо рассказали, что получили ответ Токаева. Его передал посол Казахстана во Франции Жан Галиев. "Власти Казахстана предложили вступить в конструктивный диалог", - сообщили представители известной актрисы.
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§ сайлау курманов
Re: Касым-Жомарт Токаев ответил на письмо Брижит Бардо
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.02.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажется уже года три как обратилась эта защитница животных , чего сегодня про нее вспомнили, пусть нашим НПО денег даст, с акимата недопросимся, уже устали наши активисты собирать подписи
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§ abaika95
Касым-Жомарт Токаев ответил на письмо Брижит Бардо
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3135
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.02.20 - 17:28
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