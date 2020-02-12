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§ NG.kz
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38022
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мажилисмены считают, что государственная политика в сфере оплаты труда и гарантирования стандартов жизни должна быть системной и не сводиться к разовым выплатам, когда возникает очередной "социальный пожар".
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§ maxsaf
Re: "Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5304
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Такой показатель, как средняя зарплата, является не более чем условной математической величиной и не показывает реальную картину.

Дошло наконец-то. Видимо НГ читает, тут почти все об этом знают ))
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§ Козлов я
Re: "Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.02.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Изменить методику расчета прожиточного минимума

Чем выше прожиточный минимум - тем труднее до него дотянуться.
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§ alex_60
"Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат раскритиковал систему оценки зарплат
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7217
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну а пока так
///Итоги четвертого квартала 2019 года показали, что средняя зарплата казахстанцев выросла почти на 16% по сравнению с таким же периодом 2018-го. Впервые в истории нашей страны она составила больше двухсот тысяч, а точнее 203 900 тенге//
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§ сайлау курманов
Re: "Люди вынуждены покупать в кредит". Депутат...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.02.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть эти опросники раздадут сидящим в очереди за кредитом клиентам Каспибанка, народу там немерено
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