сайлау курманов Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3506

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:51 Что за беспечные люди, я вот стою в сторонке и жду пока все проедут и после перехожу, мне никак нельзя сегодня умереть, много незавершённых дел, перехожу толпой если светит зелёный