/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38022
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло сегодня в 15 часов на пешеходном переходе через улицу Кобланды Батыра, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. Автомобиль "мерседес" сбил женщину и ребенка, переходящих дорогу.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3506
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.02.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за беспечные люди, я вот стою в сторонке и жду пока все проедут и после перехожу, мне никак нельзя сегодня умереть, много незавершённых дел, перехожу толпой если светит зелёный
Профайл Посетить вебсайт

§ Fasd
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 12.02.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она видно в неположенном месте переходила дорогу.От места ее где сбили и пешеходный переход метров 10 так.Либо если на пешеходки сбили то мерин летел со скоростью 150-200 км.
Профайл

* Поедатель
Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в Костанае
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 12.02.20 - 17:18
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Женщину и ребенка 8 лет сбили на пешеходном переходе в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2860
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 12.02.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Fasd:
Либо если на пешеходки сбили то мерин летел со скоростью 150-200 км

ну вы бред не пишите, если б он так ехал их бы вообще в радиусе полукилометра собирали, по частям.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 236
Пользователей: 3
Всего: 239

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх