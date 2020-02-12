Цитата: Vit:

Колхозник просто в первый раз купил товар в официальном бутике с меткой безопасности. Обезьяна с гранатой сразу взяла телефон и начала делать "карьеру" в инете.

Один знакомый чудик выдрал наподобие фигню из телефона, думал, что его "прослушивают". Мы со смеху чуть не попадали, когда до него дошло, что беспроводная зарядка с его телефоном больше работать не будет