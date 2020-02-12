maxsaf Re: 174 тысячи казахстанцев не обратились за пенсионными... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5304

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:10 Когда выйду на пенсию, куплю себе литр сока на все пенсионные накопления. Если хватит. И если выплатят. А ведь когда-то там $10 000 было. Узнавал насчет забрать досрочно в связи с отьездом - гем...ой еще тот. Надеюсь их кто-нибудь украдет и сядет - хоть какая-то польза будет.