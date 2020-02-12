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≡ 174 тысячи казахстанцев не обратились за пенсионными выплатами		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
174 тысячи казахстанцев не обратились за пенсионными выплатами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38022
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общая сумма невостребованных пенсионных накоплений составляет 10,6 миллиарда тенге. Хотя ЕНПФ проводит целый ряд мероприятий для всех получателей, достигших пенсионного возраста, но не обратившихся за выплатами.
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§ maxsaf
Re: 174 тысячи казахстанцев не обратились за пенсионными...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5304
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда выйду на пенсию, куплю себе литр сока на все пенсионные накопления. Если хватит. И если выплатят. А ведь когда-то там $10 000 было. Узнавал насчет забрать досрочно в связи с отьездом - гем...ой еще тот. Надеюсь их кто-нибудь украдет и сядет - хоть какая-то польза будет. :lol:
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§ Vit
174 тысячи казахстанцев не обратились за пенсионными выплатами
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8934
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.02.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
На меня доверенность напиши. Я заберу себе)
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§ Гога
174 тысячи казахстанцев не обратились за пенсионными выплатами
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2216
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.02.20 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Реально , сделай доверенность - родичам помощь будет.
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