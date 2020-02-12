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§ NG.kz
Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке казахстанец
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38017
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.02.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанец записал видео, в котором уверяет, что нашел в новом кошельке чип, "крадущий деньги с банковской карточки". Мужчина стал рассылать ролик через мессенджеры, позже видеозапись появилась в различных пабликах в соцсетях.
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§ лимон
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 12.02.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
под этой новостью не хватает картринки с двумя господами и их удивлением "ох, вы не слыханный простофиля" :lol:
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§ abaika95
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3133
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.02.20 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Он уверяет, что внутри бумажника был чип, который снял с его банковской карточки две тысячи тенге///


Дааааа,рановато нам значит оплату бесконтактно через телефон на кассе вводить) народ панику поднимет)
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§ Vit
Re: Чип, "крадущий деньги" с карты, нашел в кошельке...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8932
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.02.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колхозник просто в первый раз купил товар в официальном бутике с меткой безопасности. Обезьяна с гранатой сразу взяла телефон и начала делать "карьеру" в инете.
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