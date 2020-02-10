/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы купить надежную и качественную бытовую технику, мало просто увидеть, как она выглядит. Внешний вид далеко не все в вопросе выбора хорошего товара. Не менее важно учесть технические характеристики, особенности эксплуатации и дополнительные функции, а также место покупки — супермаркет или интернет-магазин.
Читать новость

§ maxsaf
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5299
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А они подумали наверное, а почему бы и да! И поставили цену повыше, конкурент только 1

У конкурентов те же самые расходы на маркетинг, на технологические разработки. Китай почему так взлетел? Они же интеллектуальную собственность сперли/получили даром, и убрали ее из цены.
Профайл

§ elektron
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4416
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.02.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Они же интеллектуальную собственность сперли/получили даром, и убрали ее из цены.

В КЗ и это не получается. Вместо планшетов, вон мешки на выходе. :lol:
Технологию наверное забыли перенять. ;-)
А мешки можно вернуть, ну или обменять интересно? 8-)
Профайл

§ elektron
Re: Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4416
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.02.20 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в принципе первый критерий, просто личный выбор каждого. Да, если мебель (хотя и её уже много лет онлайн покупаю) можно сходить в магазин пощупать, потрогать, опробовать (частично :lol: ). А потом онлайн заказать. Потому что доставка на дом и часто бесплатно, так же и в случае проблем (в течении 14-ти дней беспроблемный возврат).

Критерий 2, читаю в инете и на форумах (YouTube в помощь) лучше магазинных менеджеров всё расскажут. Опять выбор - интернет. ;-) Линейкой пользоваться умею, поэтому и третий критерий сюда же. :lol:
Профайл

§ maxsaf
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5299
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
В КЗ и это не получается. Вместо планшетов, вон мешки на выходе

При идеальном раскладе, с учетом технологий и маркетинга, стоимость любого конечного высокотехнологичного продукта будет как минимум на 30% выше, чем у конкурентов. Догадайтесь, почему :lol:
Профайл

§ elektron
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4416
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.02.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Догадайтесь, почему

Могу предположить, ответ в вопросе - маркетинг-лохотрон! :lol:
ПС: Если конкретно по КЗ, "обязательная составляющая договора" конечно? ;-) :lol:

[Исправлено: elektron, 11.02.2020 - 18:52]
Профайл

§ maxsaf
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5299
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.02.20 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
обязательная составляющая договора

Ага ))
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 122
Пользователей: 0
Всего: 122

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх