elektron Re: Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники #32





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4416

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:10 А в принципе первый критерий, просто личный выбор каждого. Да, если мебель (хотя и её уже много лет онлайн покупаю) можно сходить в магазин пощупать, потрогать, опробовать (частично ). А потом онлайн заказать. Потому что доставка на дом и часто бесплатно, так же и в случае проблем (в течении 14-ти дней беспроблемный возврат).



Критерий 2, читаю в инете и на форумах (YouTube в помощь) лучше магазинных менеджеров всё расскажут. Опять выбор - интернет. Линейкой пользоваться умею, поэтому и третий критерий сюда же.