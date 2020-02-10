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≡ Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основным предметом спора являлась практика АО "Казахтелеком" взимать деньги с потребителей, которые отказываются от услуг компании. Например, подписался на то, чтобы пользоваться услугами год, но через полгода отказался - заплати за это.
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§ Тот самый
Re: Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
подписался на то, чтобы пользоваться услугами год, но через полгода отказался - заплати за это

Дык не за это же вроде. А только предоставленную тебе скидку верни.

Цитата:
В свою очередь, представитель прокуратуры Костаная сказал корреспонденту «НГ», что решение будет обжаловано


Вот лучше бы разобрались с другой ситуацией. Когда человек не платит, то Казахтелеком не отключает его от услуг и продолжает 3-4-5 месяцев начислять ему услуги в долг, затем начисляет пеню на этот долг, а потом подаёт в суд для взыскания всей суммы. Хотя тот человек возможно вообще не пользовался услугами, но по состоянию здоровья или из-за отсутствия в стране не смог отключить услуги. Наверняка компании выгодно делать именно так.
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§ сайлау курманов
Re: Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3501
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.02.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сосед брал у них две симки с номерами на Алтел, на которых так мало трафика что каждое пополнение стоит около двух тысяч, таковых за месяц оказалось пять раз и всего на десять тысяч,за интернет на мобиле, абонентская за городской номер и мегалайн на вай-фай за четыре тысяч. В итоге он посчитал разорительным услуги телекома и решил вообще не платить наивно полагая монополист автоматом отключат от услуг, но не тут то было. Вся просрочка вылезла в полусотни тысяч тенге
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§ peshexod
Re: Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.02.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адекватное решение, договор есть договор.
Пока сами потребители любой сферы) не научаться соблюдать договорные отношения - не ждите хорошего сервиса.
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§ Добринцофф
Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7042
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.02.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Адекватное решение, договор есть договор.

Прокуратура не там копнула.
Надо было спросить с Казахтелекома за самовольное подключение платных услуг , вообще без ведома абонента и договоров.
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§ peshexod
Re: Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.02.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
адо было спросить с Казахтелекома за самовольное подключение платных услуг , вообще без ведома абонента и договоров.

Сам лично с этим столкнулся, было стекло 100 Мб, платил себе и платил, через примерно пол-года обратил внимание на скорость, стал мерить 50 Мб.
Спрашиваю в чём дело, а они отвечают "Мы вас перевели на другой тариф, скорость меньше зато можете по КЗ звонить сколько угодно и ещё что то подключили, в итоге сумма осталась та же с разницей пару тенге (не обращал внимание).
На вопрос на каком основании? Ответили, что присылали смс и вы не отказались.

Что бы долго не расписывать, забрал я у них все деньги за ненужные мне услуги и разницу скорости.

Нехотя, но отдали. :-P
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§ ACROS
Re: Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.02.20 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
самовольное подключение платных услуг


и такое бывает? Например?
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§ Добринцофф
Re: Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7042
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.02.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
и такое бывает? Например?

Например вот ,Казахтелеком самовольно подключил моим родителям услугу "Мегого"
Это скриншот с личного кабинета.
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§ drakon
Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18556
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.02.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
моим родителям услугу "Мегого"

А может Мегого им быоа - нужна.
А они про неё не - знаои?... :lol: :oops:
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§ Добринцофф
Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7042
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.02.20 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подключают пенсионерам пользуясь из компьютерной безграмотностью.
Мне правда ещё до пенсии далеко,но тоже подключили какой то пакет,в который входили бесплатные звонки по Казахстану всего за 499тнг\месяц.
Когда пошёл разбираться сделали круглые глаза,и чё вы тут из каких то 500тнг скандал устраиваете,что вам жалко что ли?
Наглости этой конторы нет предела,очень жаль что прокуратура не наказала их.
По поводу самовольно подключенных услуг ,ответ вообще гениальный "ну мы же обзваниваем абонентов и вы согласились"
Я точно не мог согласится,потому что когда мне звонит Казахтелеком,я сразу говорю"Идите на "
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§ alex_60
Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7215
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,я сразу говорю"Идите на

Вот за это тебе и подключают.
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§ elektron
Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4416
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.02.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Доводы ответчика в этой части убедили суд.//

Странные доводы однако. Доводы///, удовлетворили суд?

//клиент, будучи совершеннолетним, дееспособным гражданином, подписывает соответствующую форму заявления, чем берет на себя обязательства. А те, кто не читает, что подписывает, не задает вопросов, если не понимает, - сами виноваты.//

А не обязаны менеджеры-продавцы компании разъяснять нюансы договора? Особенно, касательно ценообразования, длительности и особенности тарифа данного договора и возможностей расторжения или изменений.

Если клиент подписывает просто подсунутую бумажку, то это уже больше на мошенничество похоже. И оправданием в суде быть не может, скорее наоборот.

Особенно касательно самовольного изменения тарифов.

Да здраствует самый гуманный суд в мире!
:lol: 8-)

[Исправлено: Ольга Колоколова, 11.02.2020 - 22:53]
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§ Тот самый
Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 463
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
сделали круглые глаза,и чё вы тут из каких то 500тнг скандал


Вот-вот. Лет 7 назад письмо принесли типа у вас теперь оптический интернет и зачем вам старый телефон бла-бла, предлагаем Вам SIP с номером таким-то и номер даже указан типа 39-14-86. Я посмотрел в интернете, цена сипа 1500 тенге была. Думаю нафиг он нужен и забыл про это дело, а через пару месяцев заметил, что счета выросли как раз на 1500. Позвонил 160 спросил, они мне перезвонили потом и говорят да, вас подключили, подойдите подписать договор (!!!) Стал возмущаться, как же так, договора нет, а деньги уже берёте, а она мне говорит "ой ладно-ладно, что вы так из-за 1500 тенге?! Сделаем мы вам перерасчёт".

Цитата:
elektron:
особенности тарифа данного договора и возможностей расторжения или изменений.

Никто не мешает просто платить полную стоимость пакета без обязательств. На самом деле эти их контракты довольны выгодны. К примеру, заключаешь на 3 года, то они скидку дают от цены пакета 1000-1500 тенге в месяц (20% от цены примерно). Т.е. за 36 месяцев получится 36000-54000 тенге выгоды. И второй плюс - они в течение этих 3х лет также не смогут изменить цену. А это при нашей текущей экономической ситуации актуально: цены на интернет вполне могут вырасти.

Прокуратура уж как-то слишком близко восприняла эти их контракты, не иначе какой-нибудь прокурор пострадал ;-) Тут выше написали про реальные проблемы, которыми ей бы стоило заняться.
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§ Добринцофф
Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7042
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.02.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вот за это тебе и подключают.

:lol: :lol: :lol:
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