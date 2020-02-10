Тот самый Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае? #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 463

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:13 Цитата: Добринцофф:

сделали круглые глаза,и чё вы тут из каких то 500тнг скандал



Вот-вот. Лет 7 назад письмо принесли типа у вас теперь оптический интернет и зачем вам старый телефон бла-бла, предлагаем Вам SIP с номером таким-то и номер даже указан типа 39-14-86. Я посмотрел в интернете, цена сипа 1500 тенге была. Думаю нафиг он нужен и забыл про это дело, а через пару месяцев заметил, что счета выросли как раз на 1500. Позвонил 160 спросил, они мне перезвонили потом и говорят да, вас подключили, подойдите подписать договор (!!!) Стал возмущаться, как же так, договора нет, а деньги уже берёте, а она мне говорит "ой ладно-ладно, что вы так из-за 1500 тенге?! Сделаем мы вам перерасчёт".



Цитата: elektron:

особенности тарифа данного договора и возможностей расторжения или изменений.

Никто не мешает просто платить полную стоимость пакета без обязательств. На самом деле эти их контракты довольны выгодны. К примеру, заключаешь на 3 года, то они скидку дают от цены пакета 1000-1500 тенге в месяц (20% от цены примерно). Т.е. за 36 месяцев получится 36000-54000 тенге выгоды. И второй плюс - они в течение этих 3х лет также не смогут изменить цену. А это при нашей текущей экономической ситуации актуально: цены на интернет вполне могут вырасти.



Прокуратура уж как-то слишком близко восприняла эти их контракты, не иначе какой-нибудь прокурор пострадал Тут выше написали про реальные проблемы, которыми ей бы стоило заняться.