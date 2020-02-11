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§ NG.kz
СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По неподтвержденной информации инцидент в селе Масанчи Кордайского района - это лишь замаскированные под межэтнический конфликт криминальные разборки, организованные группировкой, контролирующей наркотрафик на юге Казахстана.
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§ Butch
СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.02.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-x странно! Почему-то это было первое о чём я подумал. Не о конкретных людях, а в целом. Реально смахивало на разборки криминала. Подумал так потому что не "придумал" бытового или "не очень" мотива к сожжению торговых точек. Жилые дома, автомобили - понятно. Магазины-то тут при чём? :-x
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§ ACROS
Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.02.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сожалею конечно что рядовой бытовой конфликт перерос в такую крупную разборку между двумя национальностями. В местах компактного проживания разных национальностей мелкие бытовые неурядицы копятся годами и "выстреливают" по достижении критической массы. Это как в длительном полёте в космосе среди экипажа.
Жаль погибших людей, это тоже наши граждане страны. Мне непонятна позиция Парламента страны, Ассамблеи народов Казахстана ну и органа безопасности - Совета Безопасности - какая то страусинная поза. Им бы сделать какое то заявления, обозначить свою позицию. Даже траур по стране не объявили, всё таки граждане страны погибли.
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§ ACROS
Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 221
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.02.20 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
кто такие дунгане.

По одной версии: дунгане появились от древних арабов-мессионеров с китайцами , потом в результате политики геноцида властей Китая в отношении их, переселились в местность между Казахстаном и Кыргызстаном. Живут там уже примерно 150 лет. Они мусульмане, браки как правило только между соплеменниками.
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