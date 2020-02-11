ACROS Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 221

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:52 Сожалею конечно что рядовой бытовой конфликт перерос в такую крупную разборку между двумя национальностями. В местах компактного проживания разных национальностей мелкие бытовые неурядицы копятся годами и "выстреливают" по достижении критической массы. Это как в длительном полёте в космосе среди экипажа.

Жаль погибших людей, это тоже наши граждане страны. Мне непонятна позиция Парламента страны, Ассамблеи народов Казахстана ну и органа безопасности - Совета Безопасности - какая то страусинная поза. Им бы сделать какое то заявления, обозначить свою позицию. Даже траур по стране не объявили, всё таки граждане страны погибли.