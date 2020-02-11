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§ NG.kz
Озвучен процент смертности от коронавируса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.20 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показатель летальности составил 2,3 процента. Предыдущая вспышка коронавируса SARS - тяжелого острого респираторного синдрома, охватившего несколько стран в 2002-2003 годах - имел общую смертность 10 процентов.
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§ Nikola_Esil
Re: Озвучен процент смертности от коронавируса
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 40
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 11.02.20 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно надо по-другому считать:
Количество вылечившихся (3996) + кол-во умерших (1016) итого - 5012 чел.
Таким образом, при заболевании коронавирусом шанс умереть составляет 20,3%, т.е. 1016/5012. Тогда из всей массы зараженных смертельный исход возможно составит для 8 000 чел (если ничего не изменится)
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§ Тот самый
Re: Озвучен процент смертности от коронавируса
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1016 - с летальным исходом. Показатель летальности составил 2,3 процента. Выписаны с выздоровлением 3996 пациентов, это 9,3 процента

Цитата:
Nikola_Esil:
Наверно надо по-другому считать:



Ну, они не летальность, а смертность посчитали. Летальность = умершие / (умершие+вылеченные).
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