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§ NG.kz
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы купить надежную и качественную бытовую технику, мало просто увидеть, как она выглядит. Внешний вид далеко не все в вопросе выбора хорошего товара. Не менее важно учесть технические характеристики, особенности эксплуатации и дополнительные функции, а также место покупки — супермаркет или интернет-магазин.
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§ alex_60
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7214
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
И вот всё это я меняю без проблем.


ну,есть такое слово.
для данной ситуации.
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§ Маркс
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 773
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.02.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
И вот всё это я меняю без проблем.

То есть, если я взял какой-нибудь продукт, попробовал и мне не понравился вкус, то я могу вернуть его обратно? А спиртное тоже? Да это просто сказка. В Вашем магазине же можно прекрасные пробовательные вечеринки устраивать. Срочно выезжаем отхлебывать и надкусывать!
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§ Vit
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8931
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.02.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Блин а че я раньше не додумался. Как то давненько я свой почти новый смартфон в ванну уронил. Потом высушил он какое то время работал, потом умер. Был на гарантии, я отнёс. его отправили в алмату. вернули, сказали это ваши проблемы в нем побывала влага. А надо было мне сказать что телефон мой не подходит к интерьеру. Может и в правду прокатило б.)
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§ drakon
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18555
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.02.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот вот,в Германии у друзей спрашивал,то же самое,

Только продукты не возвращаются - назад... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5295
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хоть ломом проломи.

Канадцы такой ерундой заниматься не станут, а вот наши хитропопые чего только не делают поначалу. Одни взяли палатку, сьездили отдохнуть и вернули, к другим родичи приезжали, им взяли надувные матрасы, а как уехали - матрасы вернули. Одна купила куртку, не понравилась, мерзнет. Вернула. Но потом со временем люди меняются, становятся другими и уже такой фигней стыдно становится заниматься.
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§ Гога
Re: Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2215
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.02.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья , а вы не пробовали просто почитать ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О защите прав потребителей (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.04.2019 г.)?? Особенно статьи 14 и 30 ? :lol: :lol:
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§ Тот самый
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
не буду говорить в каком магазине


Я в том же самом магазине, не буду говорить в каком (по Абая, возле Метрополя (новый ЦОН), напротив Сбербанка, название магазина на букву А начинается, на "Р" заканчивается, 5 букв, синяя крыша) лет 12 назад купил фотоаппарат.

Месяц он поработал и перестал включаться. Сдал им. "Приходите на след неделе". Пришёл. "Ой, а он в Караганде, приходите ещё через 2 дня". Ну пришёл, а мне говорят: "Не надо сюда ходить, оставьте телефон мы вам позвоним". Лаааадно. Почитал ЗЗПП, говорю пишите мне тогда в гарантийный отметку, что приняли в сервис или давайте замену, а то даже сами не знаете что с фотоаппаратом. Сделали отметку. Прошло ещё недели 3, молчат. Пошёл. "в Астане Ваш фотоаппарат, мы позвоним или приходите через 2 дня". Какая ещё Астана? Ну тут у меня крышку терпения и сорвало, я им высказал всё про Астану/Караганду, что о них думаю, клиенты сидевшие на стульях призадумались :lol: :lol: :lol: Прибежал менеджер, сказал успокойтесь, приходите завтра, я сегодня всё узнаю и всё будет.

Пришёл завтра и говорят "Ой! А Вы знаете он сломался, не починят его, давайте заменим". Ну, а сразу нельзя было, 2 с лишним месяца мозги клепали?! Скорее всего запчастей не было, а сервис-центр решил потянуть время, а здесь на местах и не знают ничего, врут тебе просто - то в Астане, то в Караганде, то уже едет назад, приходи через 2 дня.

Ну и, кстати, цены у них высокие.

Цитата:
maxsaf:
В любом состоянии.


Как по мне, это другая крайность и палка о двух концах. Тоже слышал что у вас и в США туристы могут купить велосипед, поездить на нём пару дней и сдать назад. Или кондиционеры мобильные берут на неделю жары, а потом тащут назад. Платье на выпускной сдают после этого выпускного, а с Виктория Сикрет был даже скандал - WalMart трусы их продавал ношенные )))

А если товар потерял товарный вид? К примеру, с телефона сняли плёнки защитные, вскрыли пакеты с кабелями. Его ж не продадут уже? Скорее всего будет магазин нести какие-то убытки дополнительные, продадут со скидкой как New Other раньше были телефоны на ebay. В общем убыток этот так или иначе включат в цену товара для остальных. За всё надо платить.

[Исправлено: Тот самый, 11.02.2020 - 14:57]
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§ Маркс
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 773
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.02.20 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Тоже слышал что у вас и в США туристы могут купить велосипед, поездить на нём пару дней и сдать назад. Или кондиционеры мобильные берут на неделю жары, а потом тащут назад. Платье на выпускной сдают после этого выпускного, а с Виктория Сикрет был даже скандал - трусы в бутике лежали ношенные )))

Потом спихивают нам, а мы радуемся. Все такое натуральное, что даже пятна на трусах уже сделали где надо.
Цитата:
Тот самый:
А если товар потерял товарный вид? К примеру, с телефона сняли плёнки защитные, вскрыли пакеты с кабелями. Его ж не продадут уже?

Да это разве проблема, пленки наклеить новые. Все подшаманят, выпрямят, подчистят и айда к нам.
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§ Тот самый
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Все подшаманят, выпрямят, подчистят и айда к нам


Телефоны да, Связной и другие даже официально продают восстановленные "iPhone как новый".
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§ maxsaf
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5295
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
был даже скандал - WalMart трусы их продавал ношенные )))

Определенный вид товаров возврату не подлежит, и в примерочную не дают. Скорее всего это была просто кража с подменой.
Цитата:
Тот самый:
А если товар потерял товарный вид?

Тут по-разному. У Canadian Tire есть полка с возвратом, на нее большая уценка, продается as is, и уже без повторного возврата. А так в основном списывают, по большей части даже не проверяя. Фурами везут на утилизацию, в рабочем состоянии как правило. Эти убытки сидят в цене.
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§ Тот самый
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А так в основном списывают, по большей части даже не проверяя


У нас быстро возвращает Мегастрой, отдельная касса на возврат, бывает, что за 3-5 минут можно управиться. Небольшие магазины могут сказать, что нет специалиста, который умеет возвращать по картам (если угораздило ей заплатить).

А вот как-то в ТДСе возвращал люстру почти 2 часа. Но там больше проблема с 1С Бухгалтерией была, 2 человека пыхтели над ней.
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§ alex_60
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7214
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
так в основном списывают, по большей части даже не проверяя

А чего проверять, цвет холодильника канадскому Добринцову не подошел,
Утилизировать и делов.
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