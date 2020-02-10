Цитата: Добринцофф:

не буду говорить в каком магазине



Я в том же самом магазине, не буду говорить в каком (по Абая, возле Метрополя (новый ЦОН), напротив Сбербанка, название магазина на букву А начинается, на "Р" заканчивается, 5 букв, синяя крыша) лет 12 назад купил фотоаппарат.



Месяц он поработал и перестал включаться. Сдал им. "Приходите на след неделе". Пришёл. "Ой, а он в Караганде, приходите ещё через 2 дня". Ну пришёл, а мне говорят: "Не надо сюда ходить, оставьте телефон мы вам позвоним". Лаааадно. Почитал ЗЗПП, говорю пишите мне тогда в гарантийный отметку, что приняли в сервис или давайте замену, а то даже сами не знаете что с фотоаппаратом. Сделали отметку. Прошло ещё недели 3, молчат. Пошёл. "в Астане Ваш фотоаппарат, мы позвоним или приходите через 2 дня". Какая ещё Астана? Ну тут у меня крышку терпения и сорвало, я им высказал всё про Астану/Караганду, что о них думаю, клиенты сидевшие на стульях призадумались Прибежал менеджер, сказал успокойтесь, приходите завтра, я сегодня всё узнаю и всё будет.



Пришёл завтра и говорят "Ой! А Вы знаете он сломался, не починят его, давайте заменим". Ну, а сразу нельзя было, 2 с лишним месяца мозги клепали?! Скорее всего запчастей не было, а сервис-центр решил потянуть время, а здесь на местах и не знают ничего, врут тебе просто - то в Астане, то в Караганде, то уже едет назад, приходи через 2 дня.



Ну и, кстати, цены у них высокие.



Цитата: maxsaf:

В любом состоянии.



Как по мне, это другая крайность и палка о двух концах. Тоже слышал что у вас и в США туристы могут купить велосипед, поездить на нём пару дней и сдать назад. Или кондиционеры мобильные берут на неделю жары, а потом тащут назад. Платье на выпускной сдают после этого выпускного, а с Виктория Сикрет был даже скандал - WalMart трусы их продавал ношенные )))



А если товар потерял товарный вид? К примеру, с телефона сняли плёнки защитные, вскрыли пакеты с кабелями. Его ж не продадут уже? Скорее всего будет магазин нести какие-то убытки дополнительные, продадут со скидкой как New Other раньше были телефоны на ebay. В общем убыток этот так или иначе включат в цену товара для остальных. За всё надо платить.



[Исправлено: Тот самый, 11.02.2020 - 14:57]