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§ NG.kz
СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.02.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По неподтвержденной информации инцидент в селе Масанчи Кордайского района - это лишь замаскированные под межэтнический конфликт криминальные разборки, организованные группировкой, контролирующей наркотрафик на юге Казахстана.
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§ maxsaf
Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5295
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
откуда у мирных сельчан взялись ружья.

Возможно охотники. Пара ружей и палки - как-то вяло для криминальной разборки на 1000 человек
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§ Vit
Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8931
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.02.20 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему тогда резьню с Челахом на границе не прировняли как криминальные разборки связанные с наркотрафиком.
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§ abaika95
СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3132
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.02.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Возможно охотники. Пара ружей и палки - как-то вяло для криминальной разборки на 1000 человек//



А что им надо было с пулеметами бегать?
Не Мексиканские же разборки где у каждого по автомату а чисто наши со штакетами и двухстволками

[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.02.2020 - 11:57]
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§ Кушмурунец23
Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в...
Кушмурунец23


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Сообщений: 366
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 11.02.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
организованные группировкой Серика Головы, контролирующей наркотрафик на юге Казахстана.

Знали что Серик, предположительно с украинской фамилией Голова, контролирует наркотрафик и ? Нужно было чтобы сожгли дома и погибли люди? Если у нас такая обстановка в приграничных регионах, то что можно ожидать в других регионах?
В очередной раз убеждаюсь, что властная система практически полностью прогнила.
Опять будем собирать средства с народа за провалы властных структур?
Как то стремно, да?
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§ alex_60
Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7214
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
предположительно с украинской фамилией Голова,


фамилия у него- Джаманаев.
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§ Vit
СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8931
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.02.20 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Походу хотят меж этнический конфликт на криминальные разборки перевести. Сначало дорожная была потом бытовая теперь версия криминальная. Не хотят признать провал внутриней политики.
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§ maxsaf
СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5295
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Походу хотят меж этнический конфликт на криминальные разборки перевести.

Возможно, что так и есть.
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§ Гога
Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2215
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.02.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
фамилия у него- Джаманаев

---Откуда знаешь ?? 8-)
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§ сайлау курманов
Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3501
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.02.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
провал внутриней политики
Там проваливаться нечему, нет ее и никогда не было, главную цель чиновников все прекрасно знаете, повторяться не буду
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§ Тот самый
Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 461
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Возможно охотники. Пара ружей и палки - как-то вяло для криминальной разборки на 1000 человек

Цитата:
причастность криминала вполне способна объяснить, откуда у мирных сельчан взялись ружья


Конечно охотники. У одного может быть и 2 ружья. А кроме того, сколько раз уже полиция скупала оружие у населения - не все сдают и полным-полно еще осталось незарегистрированных ружей в сёлах. И цены низкие.
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§ Vit
СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8931
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.02.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага, прям не Серик голова а второй Пабло Эскобар. 1000 вооружённых бойцов. Тысячи плантации марихуаны. Караваны грузовиков через границу на лярды доларов. Походу отдел внутриней политики хромает жеско. Плохенькую легенду придумывают.))) :lol:
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§ Lex
Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 11.02.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чушь полная про серика голову. Не раскрыта тема - кто такие дунгане. Если бы раскрыли, то и понятно стало бы откуда всё понеслось.
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§ abaika95
СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в Кордае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3132
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.02.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не раскрыта тема - кто такие дунгане. Если бы раскрыли, то и понятно стало бы откуда всё понеслось//


Дунгане-народ компактно проживающий на юге Казахстана и в Кыргызстане)
Раскрылась тема?)
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§ Сабыр
Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой цирк шапито. Ага,какой-то там авторитет собрал за 2 часа сотни головорезов с коктейлями Молотова и адресами дунган. Такой бред.
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