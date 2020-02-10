Vit Re: Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8931

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:49 Болеют люди и животные не из за китайцев. Там ещё при царе горохе были проблемы с питьевой водой. Её просто нет там. Потом пришли "плохие" коммунисты и построили маэк. Вот тогда появилась первая вода. И то для нас северных привыкшим к родникам эту воду пить невозможно. Я жил в мангистауской обл по работе с год. Пил только покупную воду. Местной только посуду мыл. А люди на ней кушать готовят.