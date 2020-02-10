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≡ Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти, сняли журналисты «Уральской недели»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти, сняли журналисты «Уральской недели»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38015
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газета, издающаяся в Уральске, славится независимым характером. Известны в Казахстане и авторы фильма, журналисты Лукпан Ахмедьяров и Рауль Упоров. Они побывали в трех регионах Западного Казахстана, в котором добывается практически вся нефть этой страны.
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§ drakon
Re: Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18555
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.02.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех замордовали. Всех заставили молчать... 8-) :-o
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§ drakon
Re: Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18555
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.02.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята, Вы правильный фильм - показали... :lol:
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§ pro100tak
Re: Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с...
pro100tak


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Сообщений: 477
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 11.02.20 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пронзительный фильм, pro100 ребята честно постарались показать суть проблемы, озвученную в таком емком названии. Собственно, экология чуть не во всех регионах сейчас хромает. Столько онкобольных у нас или там, где цинк, хром и др. Или мор рыбы, или ...можно много перечислять. Всё это следствие, видимо, коррупции, другого объяснения pro100 нет, когда за взятки решаются вопросы неисполнения природоохранных мероприятий. Подход - а после нас хоть трава не расти.
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§ pandit
Re: Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с...
pandit


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Сообщений: 369
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 11.02.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему эти месторождения китайские, а не государственные.
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§ директор пляжа
Re: Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 11.02.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
pro100 ребята

Цитата:
pro100tak:
pro100 нет

фетиш или болезнь?
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§ Vit
Re: Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8931
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.02.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Болеют люди и животные не из за китайцев. Там ещё при царе горохе были проблемы с питьевой водой. Её просто нет там. Потом пришли "плохие" коммунисты и построили маэк. Вот тогда появилась первая вода. И то для нас северных привыкшим к родникам эту воду пить невозможно. Я жил в мангистауской обл по работе с год. Пил только покупную воду. Местной только посуду мыл. А люди на ней кушать готовят.
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§ pro100tak
Документальный фильм о том, как живут казахстанцы рядом с крупнейшими месторождениями нефти, сняли журналисты «Уральской недели»
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 477
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 11.02.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
фетиш или болезнь?

:-P Бренд, личная печать, фирменный знак 8-)
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