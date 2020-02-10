Поедатель Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае #15





(Пользователи) Сообщений: 31

Регистрация: 26.07.17 (Пользователи) Отправлено: - 12:41 А почему они уверовали в свою безнаказанность??? Да потому, что даже если и подадут на них в суд или обратятся в прокуратуру, то последние вынесут вердикт не в пользу жалобщика или обиженного, так как они также требуются в реформе. Процент доверия к ним увеличивается только на бумаге для Елбасы.