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§ NG.kz
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38012
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный юрист Ержан Есимханов высказался о событиях в Кордае. Он считает, что после убийства Дениса Тена ничего не изменилось: воры по-прежнему снимают с авто зеркала, а "полицейские все так же воюют с молодежью с плакатами".
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§ Поедатель
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
Поедатель


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 26.07.17
Отправлено: 11.02.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему они уверовали в свою безнаказанность??? Да потому, что даже если и подадут на них в суд или обратятся в прокуратуру, то последние вынесут вердикт не в пользу жалобщика или обиженного, так как они также требуются в реформе. Процент доверия к ним увеличивается только на бумаге для Елбасы.
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