Vit Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8929

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:55 Цитата: Добринцофф: Блин а че я раньше не додумался. Как то давненько я свой почти новый смартфон в ванну уронил. Потом высушил он какое то время работал, потом умер. Был на гарантии, я отнёс. его отправили в алмату. вернули, сказали это ваши проблемы в нем побывала влага. А надо было мне сказать что телефон мой не подходит к интерьеру. Может и в правду прокатило б.)