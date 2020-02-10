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§ NG.kz
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38012
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы купить надежную и качественную бытовую технику, мало просто увидеть, как она выглядит. Внешний вид далеко не все в вопросе выбора хорошего товара. Не менее важно учесть технические характеристики, особенности эксплуатации и дополнительные функции, а также место покупки — супермаркет или интернет-магазин.
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§ alex_60
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7212
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
И вот всё это я меняю без проблем.


ну,есть такое слово.
для данной ситуации.
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§ Маркс
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 771
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.02.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
И вот всё это я меняю без проблем.

То есть, если я взял какой-нибудь продукт, попробовал и мне не понравился вкус, то я могу вернуть его обратно? А спиртное тоже? Да это просто сказка. В Вашем магазине же можно прекрасные пробовательные вечеринки устраивать. Срочно выезжаем отхлебывать и надкусывать!
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§ Vit
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8929
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.02.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Блин а че я раньше не додумался. Как то давненько я свой почти новый смартфон в ванну уронил. Потом высушил он какое то время работал, потом умер. Был на гарантии, я отнёс. его отправили в алмату. вернули, сказали это ваши проблемы в нем побывала влага. А надо было мне сказать что телефон мой не подходит к интерьеру. Может и в правду прокатило б.)
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§ drakon
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18553
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.02.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот вот,в Германии у друзей спрашивал,то же самое,

Только продукты не возвращаются - назад... :lol: :oops:
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§ maxsaf
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.02.20 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
хоть ломом проломи.

Канадцы такой ерундой заниматься не станут, а вот наши хитропопые чего только не делают поначалу. Одни взяли палатку, сьездили отдохнуть и вернули, к другим родичи приезжали, им взяли надувные матрасы, а как уехали - матрасы вернули. Одна купила куртку, не понравилась, мерзнет. Вернула. Но потом со временем люди меняются, становятся другими и уже такой фигней стыдно становится заниматься.
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§ Гога
Re: Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2215
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 11.02.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья , а вы не пробовали просто почитать ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН О защите прав потребителей (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.04.2019 г.)?? Особенно статьи 14 и 30 ? :lol: :lol:
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