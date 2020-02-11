Кушмурунец23 Re: СМИ назвали человека, который стоит за кровавыми событиями в... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 366

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:40 Код: организованные группировкой Серика Головы, контролирующей наркотрафик на юге Казахстана.

Знали что Серик, предположительно с украинской фамилией Голова, контролирует наркотрафик и ? Нужно было чтобы сожгли дома и погибли люди? Если у нас такая обстановка в приграничных регионах, то что можно ожидать в других регионах?

В очередной раз убеждаюсь, что властная система практически полностью прогнила.

Опять будем собирать средства с народа за провалы властных структур?

Как то стремно, да?