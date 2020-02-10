Цитата: подписался на то, чтобы пользоваться услугами год, но через полгода отказался - заплати за это

Дык не за это же вроде. А только предоставленную тебе скидку верни.



Цитата: В свою очередь, представитель прокуратуры Костаная сказал корреспонденту «НГ», что решение будет обжаловано



Вот лучше бы разобрались с другой ситуацией. Когда человек не платит, то Казахтелеком не отключает его от услуг и продолжает 3-4-5 месяцев начислять ему услуги в долг, затем начисляет пеню на этот долг, а потом подаёт в суд для взыскания всей суммы. Хотя тот человек возможно вообще не пользовался услугами, но по состоянию здоровья или из-за отсутствия в стране не смог отключить услуги. Наверняка компании выгодно делать именно так.