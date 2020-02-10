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≡ Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38012
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основным предметом спора являлась практика АО "Казахтелеком" взимать деньги с потребителей, которые отказываются от услуг компании. Например, подписался на то, чтобы пользоваться услугами год, но через полгода отказался - заплати за это.
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§ Тот самый
Re: Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 455
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
подписался на то, чтобы пользоваться услугами год, но через полгода отказался - заплати за это

Дык не за это же вроде. А только предоставленную тебе скидку верни.

Цитата:
В свою очередь, представитель прокуратуры Костаная сказал корреспонденту «НГ», что решение будет обжаловано


Вот лучше бы разобрались с другой ситуацией. Когда человек не платит, то Казахтелеком не отключает его от услуг и продолжает 3-4-5 месяцев начислять ему услуги в долг, затем начисляет пеню на этот долг, а потом подаёт в суд для взыскания всей суммы. Хотя тот человек возможно вообще не пользовался услугами, но по состоянию здоровья или из-за отсутствия в стране не смог отключить услуги. Наверняка компании выгодно делать именно так.
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§ сайлау курманов
Re: Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3500
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.02.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сосед брал у них две симки с номерами на Алтел, на которых так мало трафика что каждое пополнение стоит около двух тысяч, таковых за месяц оказалось пять раз и всего на десять тысяч,за интернет на мобиле, абонентская за городской номер и мегалайн на вай-фай за четыре тысяч. В итоге он посчитал разорительным услуги телекома и решил вообще не платить наивно полагая монополист автоматом отключат от услуг, но не тут то было. Вся просрочка вылезла в полусотни тысяч тенге
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§ peshexod
Re: Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.02.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адекватное решение, договор есть договор.
Пока сами потребители любой сферы) не научаться соблюдать договорные отношения - не ждите хорошего сервиса.
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§ Добринцофф
Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7038
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.02.20 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Адекватное решение, договор есть договор.

Прокуратура не там копнула.
Надо было спросить с Казахтелекома за самовольное подключение платных услуг , вообще без ведома абонента и договоров.
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§ peshexod
Re: Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3429
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 11.02.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
адо было спросить с Казахтелекома за самовольное подключение платных услуг , вообще без ведома абонента и договоров.

Сам лично с этим столкнулся, было стекло 100 Мб, платил себе и платил, через примерно пол-года обратил внимание на скорость, стал мерить 50 Мб.
Спрашиваю в чём дело, а они отвечают "Мы вас перевели на другой тариф, скорость меньше зато можете по КЗ звонить сколько угодно и ещё что то подключили, в итоге сумма осталась та же с разницей пару тенге (не обращал внимание).
На вопрос на каком основании? Ответили, что присылали смс и вы не отказались.

Что бы долго не расписывать, забрал я у них все деньги за ненужные мне услуги и разницу скорости.

Нехотя, но отдали. :-P
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