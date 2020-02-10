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§ NG.kz
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38009
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный юрист Ержан Есимханов высказался о событиях в Кордае. Он считает, что после убийства Дениса Тена ничего не изменилось: воры по-прежнему снимают с авто зеркала, а "полицейские все так же воюют с молодежью с плакатами".
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§ Vit
Re: Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8926
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не поможет реформа. Их уже было сорок пять штук, плюс двадцать девять модернизаций. Нужно чёт новое уже придумывать. Можно например попросить помощь у соседей китайцев. Перенять их опыт)
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§ Козлов я
Re: Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.02.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не поможет реформа

Согласен. Во время предыдущих реформ были разогнаны на пенсию и еще куда все профессионалы.Для нынешней молодой полиции слова о законе и правах - это только высокие слова,не трогающие душу.Которыми можно манипулировать и прикрываться от общественности. Полиция во многом не используется по прямому назначению,а там куда прикажут акиматы.
Здесь есть другая сторона дела. Весь этот конфликт назревал давно, акиматы все это видели,но скрывали,и теперь хотят подставить крайним МВД. :-x

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§ ACROS
Re: Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.02.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно реформы нужны. Форму, например поменять, аксельбанты пришить, обратно кирзовые сапоги надеть на всех, патрульные машины латиницей исписать.
Всех руководителей со Старшего жуза отправить на пенсию, назначить с нашего Среднего Жуза ( наши взятки меньше берут).
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§ сайлау курманов
Re: Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3500
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.02.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынешние сотрудники полиции настолько уверовали в свою безнаказанность, что совершенно ничего не боятся и могут даже фальсификацию дела прогнать и за это им ничего не будет. Завтра же отнесу финпол заяву на участкового, надоело уже
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§ abaika95
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
abaika95


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Сообщений: 3128
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.02.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Полиция во многом не используется по прямому назначению,а там куда прикажут акиматы//



Вот прям во многом?) То есть во многом можно считать что процентов на 70-80 используется не туда?)

А я то думаю,чё эт у нас по городу пройти не возможно? Только перебежками и то в ночное время потомучто днём вооруженные боевики на "тачанках" гоняют,в обед все магазины штурмуются с целью поживиться тем что осталось все конечно для преступных синдикатов,половина горожан с цементными "кандалами" на дне реки болтыхаются) а полиция трусливо выглядывает из депортамента и высовывается только когда акимат прикажет взят активиста с плакатиком) дааа Козлов в ужасном мире живёте,точнее выживаете......
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§ abaika95
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3128
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.02.20 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/и могут даже фальсификацию дела прогнать и за это им ничего не будет//



Сайлау, ну я бы понял если бы это написал кристальной чистоты с правовой стороны вопроса человек) ну вам то куда ещё возмущаться?)
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§ olegggon
Re: Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1061
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 10.02.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно последним реформам вроде те полицейские, которые на машинах ездят должны и за преступниками и хулиганами гоняться. По дворам они практически не ездят, их интересует больше например забытые включённые ходовые огни или развороты по малому радиусу на Гагарина(там они любят пастись). Предупреждениями они никогда не ограничиваются, исключительно штраф и запугивания с целью поиметь.
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§ ACROS
Re: Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.02.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Завтра же отнесу финпол заяву на участкового, надоело уже


Десять раз подумайте; есть такое понятие корпоративная солидарность - другие менты, товарищи участкового занесут тебя в чёрный список и на провокации поймают тебя. Если нет "крыши" среди ментов то надо договариваться и придерживаться принципа "ребята, давайте жить дружно".
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§ сайлау курманов
Re: Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3500
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 10.02.20 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, вы намекаете что я отпетый уголовник, вы вообще-то о чем?
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§ abaika95
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3128
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.02.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, вы намекаете что я отпетый уголовник, вы вообще-то о чем?//



Ни в коем разе) но судя по тому что прошлый раз поведал о вашей деятельности Сталкер,вы стремитесь им непременно стать) (отпетым...)
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§ pro100tak
Re: Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в...
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 10.02.20 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"И полное бессилие местных властей, явно давно и серьезно встроенных во все местные схемы и поэтому понятия не имеющих, что делать"...
"Реформа всеобщая, жесткая, с тотальной чисткой всех этих местных князьков и царьков. Никаких полумер, никаких замен одних лиц на другие. Борьба с коррупцией, безжалостная, беспощадная. Настоящая."
Не все видимо смог автор сказать так, как хотелось. Поэтому про МВД. И вряд ли уж там сосредоточены "князьки и царьки".
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§ Козлов я
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.02.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
дааа Козлов в ужасном мире живёте,точнее выживаете......

Рад,что вы в другом мире живете. Блаженны неведающие.
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§ abaika95
Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3128
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.02.20 - 21:26
Комментарий удален модератором.
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