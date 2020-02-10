abaika95 Казахстанцы призывают провести реформу МВД после событий в Кордае #5





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 19:38 Цитата-//Полиция во многом не используется по прямому назначению,а там куда прикажут акиматы//







Вот прям во многом?) То есть во многом можно считать что процентов на 70-80 используется не туда?)



А я то думаю,чё эт у нас по городу пройти не возможно? Только перебежками и то в ночное время потомучто днём вооруженные боевики на "тачанках" гоняют,в обед все магазины штурмуются с целью поживиться тем что осталось все конечно для преступных синдикатов,половина горожан с цементными "кандалами" на дне реки болтыхаются) а полиция трусливо выглядывает из депортамента и высовывается только когда акимат прикажет взят активиста с плакатиком) дааа Козлов в ужасном мире живёте,точнее выживаете......