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§ NG.kz
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38009
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы купить надежную и качественную бытовую технику, мало просто увидеть, как она выглядит. Внешний вид далеко не все в вопросе выбора хорошего товара. Не менее важно учесть технические характеристики, особенности эксплуатации и дополнительные функции, а также место покупки — супермаркет или интернет-магазин.
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§ Добринцофф
Re: Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7031
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.02.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупал домашний кинотеатр,не буду говорить в каком магазине ,но находится он по Абая примерно напротив "Сбербанк" или" тд "Виолета",когда приехал домой обнаружились некоторые технические недостатки товара,так как до этого я почитал отзывы про данный магазин в которых говорилось ,что просто так у вас там ничего не заберут,а сначала отправят на экспертизу и потом возможно через месяц или два отдадут деньги ,а может и не отдадут,то решил не испытывать судьбу ,а просто сказал ,что техника супер,но увы цвет колонок не подошёл под мой интерьер ,очень жаль расставаться,но я бы хотел его вернуть.Коллектив магазина пошёл на встречу и без проблем отдал деньги за покупку в тот же день ,за что им большое спасибо.
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§ Vit
Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8926
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.20 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Цитата:
просто сказал ,что техника супер,но увы цвет колонок не подошёл под мой интерьер ,очень жаль расставаться,
Надо будет запомнить) ведь если б ты сказал что есть брак, то я как понял мозги будут месяц пудрить. Ещё и скажут сам сломал. :lol:
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