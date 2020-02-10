Добринцофф Re: Топ-3 критериев успешной покупки бытовой техники #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7031

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:10 Покупал домашний кинотеатр,не буду говорить в каком магазине ,но находится он по Абая примерно напротив "Сбербанк" или" тд "Виолета",когда приехал домой обнаружились некоторые технические недостатки товара,так как до этого я почитал отзывы про данный магазин в которых говорилось ,что просто так у вас там ничего не заберут,а сначала отправят на экспертизу и потом возможно через месяц или два отдадут деньги ,а может и не отдадут,то решил не испытывать судьбу ,а просто сказал ,что техника супер,но увы цвет колонок не подошёл под мой интерьер ,очень жаль расставаться,но я бы хотел его вернуть.Коллектив магазина пошёл на встречу и без проблем отдал деньги за покупку в тот же день ,за что им большое спасибо.