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§ NG.kz
Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области освободят от должности
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38009
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Также от занимаемых должностей должны освободить заместителя акима области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову, акима Кордайского района Болатбека Байтоле и начальника отдела полиции Кордайского района Азамата Айхимбекова.
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§ КГСПС
Re: Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.02.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С полицейскими понятно, а чиновники за что? Или всё таки конфликт то не бытовой, а как минимум социальный?
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§ electro
Re: Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 87
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 10.02.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:

А вот да!
"Бытовой" конфликт у них

Заврались в конец
:[
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§ Vit
Re: Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8926
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По идее, нужно человек сто посадить на разные сроки. Ну убийцы в первую очередь. Потом тех кто бутылки с смесью готовил, тех кто поджигал, тех кто с оружием бегал по улице и пугал людей, и тех кто с палками и вилами. Сотня наберётся. А то устроили ковбойский Техас.
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