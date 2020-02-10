Vit Re: Кордайский конфликт: начальника полиции Жамбылской области... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8926

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:52 По идее, нужно человек сто посадить на разные сроки. Ну убийцы в первую очередь. Потом тех кто бутылки с смесью готовил, тех кто поджигал, тех кто с оружием бегал по улице и пугал людей, и тех кто с палками и вилами. Сотня наберётся. А то устроили ковбойский Техас.