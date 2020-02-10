/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Экс-сенатор РК о молодежной квоте в законе о выборах: Не надо парламент превращать в детсад		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Экс-сенатор РК о молодежной квоте в законе о выборах: Не надо парламент превращать в детсад
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38009
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На общественном совете министерство юстиции РК предложило изменить статью 89 конституционного закона «О выборах» и включить норму, обязывающую политические партии включать в партийные списки квоты для лиц, не достигших 29 лет.
Читать новость

§ Козлов я
Re: Экс-сенатор РК о молодежной квоте в законе о выборах: Не...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.02.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В партийном списке количество лиц, не достигших 20-летнего возраста, и женщин должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц

Вах,как правильно! Имею еще встречное предложение: ввести в партийные списки не менее 4 лиц,одетых в норковые шубы,по 2 пастуха,2 механизатора,2 шахтера, а также по одному от от каждой школы.
Профайл

* drakon
Re: Экс-сенатор РК о молодежной квоте в законе о выборах: Не...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18551
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.02.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

в котором количество лиц, не достигших 20-летнего возраста,

А чё? Закончил школу, за взятки, в 19 лет и сразу
В Парламент... :lol: :oops:
Профайл

§ КГСПС
Re: Экс-сенатор РК о молодежной квоте в законе о выборах: Не...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.02.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опечатка, 29 должно быть.
Профайл

§ ACROS
Re: Экс-сенатор РК о молодежной квоте в законе о выборах: Не...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 219
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.02.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //мальчик 29 лет, придет в мажилис//;
//искренне работать и во имя своего государства.//

Правильно, пример тому некомпетентное и бездарное болашаковское правительство, правительство которое не знает жизни простых людей, правительство которое видело жизнь простых людей из окна папкиного мерседеса. Все эти митинги матерей,смерть в огне пожара маленьких деток, "армянские" авто, даже недавние кордайские события - всё это результаты их бездарной практической работы, несмотря на все их КУПЛЕННЫЕ зарубежные дипломы и несметные ПРИРОДНЫЕ богатства страны.

Насчёт искренней работы - нет НИ ОДНОГО ДЕПУТАТА кто бы ИСКРЕННЕ и ВО ИМЯ ГОСУДАРСТВА работал бы там. Мажилис и Сенат - это своеобразный отстойник или место для пересидки для дальнейшей карьерной работы.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 136
Пользователей: 1
Всего: 137

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх