ACROS Re: Экс-сенатор РК о молодежной квоте в законе о выборах: Не... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 219

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:50 Цитата: //мальчик 29 лет, придет в мажилис//;

//искренне работать и во имя своего государства.//



Правильно, пример тому некомпетентное и бездарное болашаковское правительство, правительство которое не знает жизни простых людей, правительство которое видело жизнь простых людей из окна папкиного мерседеса. Все эти митинги матерей,смерть в огне пожара маленьких деток, "армянские" авто, даже недавние кордайские события - всё это результаты их бездарной практической работы, несмотря на все их КУПЛЕННЫЕ зарубежные дипломы и несметные ПРИРОДНЫЕ богатства страны.



Насчёт искренней работы - нет НИ ОДНОГО ДЕПУТАТА кто бы ИСКРЕННЕ и ВО ИМЯ ГОСУДАРСТВА работал бы там. Мажилис и Сенат - это своеобразный отстойник или место для пересидки для дальнейшей карьерной работы.