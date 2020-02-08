Vit Чижик-пыжик, где ты был? #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8924

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:26 Простите меня люди добрые. На днях я убил одного снегиря. Не специально конечно. Он как то резко вылетел из кустов и в бампер. Я посмотрел а он брык и на обочину красным пузом к верху. Так жалко его стало, он игрался на солнешке. Хотя может и мог очухатся потом.