Тот самый Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют... #45





(Полноправные пользователи) Сообщений: 454

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:34 Цитата: KstKZ:

Ну вы и сравнили



Вы первый день здесь живёте? Просто интересно на что вы рассчитывали. В любом случае же думали куда денете эту машину через 5-10 лет? Не вечно ж на ней ездить. Всё равно рано или поздно взялись бы они и за техосмотр, и за налог. Или Вы думали, что проблема как-то сама по себе разрешится?



Я в сентябре-октябре тоже имел беседу с несколькими, кто ездит на рос/арм учёте, тоже подумывал обновить машину, цены-то и правда заманчивые и есть выбор моделей, которых здесь почти нет. Почитал в интернете сначала, спросил, что вроде ж надо выезжать 1 раз в год из страны. А они мне почти все как один: "Ничего не надо. Просто пригоняй и езди. Страховку бери прям здесь". Короче я тогда решил подождать-посмотреть что будет.



P.s. Возмущение ставками понятно. Лет 7 назад я думал, что вот вступим в ВТО, и им придётся снизить процент и тогда будет хоть какой-то выбор авто, как было до 2010 года. Ага, держите карман шире, закрыли рынок утильсбором и первичной - берите Жигули, или иномарки по цене 1-комнатной квартиры.



P.p.s. Не совсем в тему, но в целом тоже показательно (и поучительно)

