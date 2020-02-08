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§ NG.kz
Чижик-пыжик, где ты был?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38006
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.02.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот детский стишок помнят, наверное, все. Почему в нем причудливым образом соединили певчую птичку и новорожденного детеныша северного оленя, непонятно, но получилось очень мило и запоминается с первого раза. И если пыжики от нас очень далеко, то чижиков может встретить каждый костанаец.
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§ drakon
Re: Чижик-пыжик, где ты был?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18550
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот наконец то, сегодня купил корм,

для чижиков и пыжиков и других... :lol:
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§ drakon
Re: Чижик-пыжик, где ты был?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18550
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.02.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока я отсутствовал один час дома,

придетал видимо 1 чижик-пыжик,
поклевал немного. Интересно,другим
чижикам он рассказал, где - можно
покушать?... :lol: :oops:
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§ Елена Пикельная
Re: Чижик-пыжик, где ты был?
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 332
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 10.02.20 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Интересно,другим чижикам он рассказал, где - можно покушать?..

Чижики - коллективисты, не беспокойтесь, он непременно приведёт своих. Или расскажет, где живёт добрый и щедрый дракон :-)
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§ yudjin
Re: Чижик-пыжик, где ты был?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6403
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.02.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На выходных появились снегири... пару лет не видел. А тут в окно глянул и на рябине полтора десятка этих красавчиков. Побежал сфоткать... не дают приблизится. Пугаются от людей и машин. Перелетают на верхние ветки или другие деревья.






А вот этого снял также морозный февральский день на той же рябине года 3 назад:
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§ alex_60
Чижик-пыжик, где ты был?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7203
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не знаю, какие чижики-пыжики,не видел,
но кто-то пару столовых ложек геркулеса
в кормушке за окном дома за день сьедает.
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§ drakon
Чижик-пыжик, где ты был?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18550
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.02.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, ко мне тоже, прилетают Снегири.
Но никак не удаётся, ни чижиков,ни
других птичек сфотографировать. Вот
https://radikal.ru/video/C2fHSmNPt3u
записать их голоса, вроде - получилось... :lol:

[Исправлено: drakon, 10.02.2020 - 16:50]
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§ Елена Пикельная
Re: Чижик-пыжик, где ты был?
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 332
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 10.02.20 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в районе КИНЭУ видела целую стаю. Красавцы. Птиц фотографировать надо хорошим телевиком. Дорогим телевиком :-) :-) :-)
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§ Vit
Чижик-пыжик, где ты был?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8924
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.02.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простите меня люди добрые. На днях я убил одного снегиря. Не специально конечно. Он как то резко вылетел из кустов и в бампер. Я посмотрел а он брык и на обочину красным пузом к верху. Так жалко его стало, он игрался на солнешке. Хотя может и мог очухатся потом.
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§ abaika95
Re: Чижик-пыжик, где ты был?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3124
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.02.20 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объяснение фразе Чижик-пыжик впервые увидел у Пикуля в "Честь имею")

Он объясняет это шутливой песенкой написанной на тему студентов правоведов (зелёный мундир и пыжиковые шапки) императорской училища правоведения действующего с 1835-1918 год на набережной Фонтанки

Чижик-пыжик где ты был?
На Фонтанке водку пил
Выпил рюмку,выпил две
Закружилось в голове

Сейчас заглянул в Википедию там дают противоречие данной легенде так как из переписки современников Пушкина а именно из письма 1825 года,нашли стишок

Гнедич,Гнедич! Где ты был ? На Кавказе ж... мыл,вымыл разик,вымыл два,освежилась голова)



Вообщем,век живи-век удивляйся какие в начале 19 века стишки писали)))
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