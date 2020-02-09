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≡ "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38004
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналистов на встречу автовладельцев с членом Совета сенаторов Сергеем Жалыбиным не пустили - охрана областного акимата сообщила корреспонденту "НГ", что сотрудников СМИ нет в списке приглашённых. Но нам удалось поговорить с участниками встречи.
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§ Тот самый
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Ну вы и сравнили


Вы первый день здесь живёте? Просто интересно на что вы рассчитывали. В любом случае же думали куда денете эту машину через 5-10 лет? Не вечно ж на ней ездить. Всё равно рано или поздно взялись бы они и за техосмотр, и за налог. Или Вы думали, что проблема как-то сама по себе разрешится?

Я в сентябре-октябре тоже имел беседу с несколькими, кто ездит на рос/арм учёте, тоже подумывал обновить машину, цены-то и правда заманчивые и есть выбор моделей, которых здесь почти нет. Почитал в интернете сначала, спросил, что вроде ж надо выезжать 1 раз в год из страны. А они мне почти все как один: "Ничего не надо. Просто пригоняй и езди. Страховку бери прям здесь". Короче я тогда решил подождать-посмотреть что будет.

P.s. Возмущение ставками понятно. Лет 7 назад я думал, что вот вступим в ВТО, и им придётся снизить процент и тогда будет хоть какой-то выбор авто, как было до 2010 года. Ага, держите карман шире, закрыли рынок утильсбором и первичной - берите Жигули, или иномарки по цене 1-комнатной квартиры.

P.p.s. Не совсем в тему, но в целом тоже показательно (и поучительно)
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§ Butch
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.02.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Там же вроде написано для личного пользования..

Да, там так написано, не спорю. Но "личное пользование" это и передвижение с его помощью по территории РК, и сдача его на металлоприёмку, и даже разведение в нём кур или использование в качестве малой архитектурной формы в собственном саду. Всё это "личное использование". Но только к одному виду из них предъявляется законодательное требование РК по постановке на учёт - передвижение с его помощью по территории РК.
Таким образом ввоз для личного использования и эксплуатация в качестве транспортного средства, опять же в личных целях, это не равнозначные понятия.
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* KstKZ
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
KstKZ


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Сообщений: 74
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 10.02.20 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Таким образом ввоз для личного использования и эксплуатация в качестве транспортного средства, опять же в личных целях, это не равнозначные понятия.

Возможно вы и правы, но только возможно, тут много факторов свелись в один узел, увы, но отыграть пытаются на самом легкодоступном варианте...
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