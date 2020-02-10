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≡ Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38004
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Однодневный тренинг, направленный на формирование у журналистов навыков и компетенций по работе с порталом государственных закупок, проведут в редакции "НГ" Zertteu Research Institute.
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§ maxsaf
Re: Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так вот зачем Помпео приезжал... 8-)
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§ maxsaf
Re: Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Заявки на участие принимаются до 26 февраля по этой ссылке.
даже не представляю, кто еще рискнет ))
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§ alex_60
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7202
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тренинг пройдет на казахском языке.
это указано в форме заявки.

[Исправлено: alex_60, 10.02.2020 - 11:53]
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§ maxsaf
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Значит ли это, что русскоязычным журналистам тренинги не нужны? :-)
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§ Тот самый
Re: Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тренинг пройдет 29 февраля


Плашка на госзакупках будет "ПРОФИЛАКТИКА" весь день 29 февраля ))) Ну, вообще дело нужное, хотя там и нет ничего мудрёного.
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§ alex_60
Re: Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7202
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

почему тогда в НГ?
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§ maxsaf
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5290
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
почему тогда в НГ?

Штаб опозиции :lol:
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* Ольга Колоколова
Тренинг для журналистов по работе с порталом госзакупок пройдет 29 февраля в Костанае
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2407
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 10.02.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тренинг будет на русском и на казахском.Никаких поводов для беспокойства у потенциальных участников быть не должно, alex_60 и maxsaf)
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