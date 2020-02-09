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≡ "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38004
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналистов на встречу автовладельцев с членом Совета сенаторов Сергеем Жалыбиным не пустили - охрана областного акимата сообщила корреспонденту "НГ", что сотрудников СМИ нет в списке приглашённых. Но нам удалось поговорить с участниками встречи.
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§ Victor Yang
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12467
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.02.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Проблема в том, что Армения законодательно не должна была оформлять эти авто

Причём тут Армения? У них, элементарно, могут быть другие требования. Армения оформляла авто на чьих граждан? Почему граждане РК, собирающиеся эксплуатировать автомобиль в РК, не действовали по законам РК? Армения вообще ни причем здесь - нечего пенять на них.
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* KstKZ
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
KstKZ


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Сообщений: 74
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 10.02.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Почему граждане РК, собирающиеся эксплуатировать автомобиль в РК, не действовали по законам РК? Армения вообще ни причем здесь - нечего пенять на них


А как же законы ТС? Вы их вообще в расчет не берете?
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§ Victor Yang
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12467
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.02.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
А как же законы ТС? Вы их вообще в расчет не берете?

Какие, например? В каких законах сказано что ввозимые транспортные средства не нужно оплачивать первичную регистрацию и платить утильсбор?

[Исправлено: Victor Yang, 10.02.2020 - 11:08]
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* KstKZ
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 10.02.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Какие, например?

Статья 260, «Таможенное декларирование товаров для личного пользования». Пункт 1 часть 5 — таможенному декларированию подлежат транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах-членах. То есть по закону не подлежит таможенному декларированию, а значит и нет ограничений по времени ввоза и обязательств в какие-то сроки поставить машину на местный учет
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§ Маркс
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Маркс


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Сообщений: 766
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.02.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Поэтому и молчало государство, или оно не видело этой ситуации? Почему оно пытается наказать сейчас своих граждан, а не решает эту проблему на уровне Арм-РК, почему не делало это раньше.

Слушайте, таких ситуаций можно привести целую кучу, когда раньше было можно, а теперь нельзя. Например, раньше можно было транслировать музыку в общественных местах, потом появилось авторское общество, которое продавило себе какие-то привилегии по разруливанию авторских прав. Теперь они могут запросто выписать бешеный штраф за нарушение закона об авторских правах. А все желающие слушать музыку должны отстегивать в мошну этому АО круглую сумму, из которой они якобы выплачивают гонорары авторам, даже тем, кто давно умер.

Предприниматели так вообще могут порассказать, как им вменяют оплачивать то одно, то другое. То кассовые аппараты всем поголовно поставить, оплачивая обслуживание, то сделать их онлайн, оплачивая дополнительно эти услуги. То неожиданно ввели ежегодную лицензию на алкоголь, которую одинаково оплачивают как крупные реализаторы, так и мелкие, и это никого не волнует. Потом к алкоголю прицепили программу по проверке лицензионных кодов на бутылках, которую тоже обязаны оплачивать каждый год. С этого года ввели ОСМС, на подходе введение обязательных пенсионных взносов работодателей в размере 5%. Но предприниматели же так не договаривались изначально.

Раньше на пенсию уходили в 55/60 лет, потом в 58/63, теперь в 63/63. Когда я устраивался на работу, почему меня не предупредили, что все так изменится, куда государство смотрело раньше, может я и работать бы не пошел. Вот и думай теперь, куды бедному крестьянину податься с армянским авто.
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* KstKZ
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 10.02.20 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Слушайте, таких ситуаций можно привести целую кучу, когда раньше было можно, а теперь нельзя. Например, раньше можно было транслировать музыку в общественных местах, потом появилось авторское общество, которое продавило себе какие-то привилегии по разруливанию авторских прав.


Ну вы и сравнили, запрет на шум связали с лишением имущества??? Иными словами вам запретили шуметь после 22.00 или запертили ездить на вашем авто.... Да и закон обратной силы не имеет...
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§ Маркс
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.02.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Ну вы и сравнили, запрет на шум связали с лишением имущества???

Во-первых про шум речи не было. Речь шла о законе об авторском праве. А во-вторых, имущества никто лишает, заплатите и спите спокойно, точно так же, как и в тех случаях, о которых написано выше.
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§ Victor Yang
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12467
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.02.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
То есть по закону не подлежит таможенному декларированию, а значит и нет ограничений по времени ввоза и обязательств в какие-то сроки поставить машину на местный учет

:lol: :lol: :lol:
Так читать законы - надо уметь. Таможенные платежи никто не требует, но после ввоза нужно соблюдать другие законы РК, касающиеся автотранспорта.
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* KstKZ
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 10.02.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так читать законы - надо уметь.


Согласен с вами, вам бы тоже не помешало их прочесть)))
Цитата:
Victor Yang:
Таможенные платежи никто не требует, но после ввоза нужно соблюдать другие законы РК, касающиеся автотранспорта.


Еще как требуют, так как невозможно зарегистрировать без уплаты разницы в таможенных пошлинах. Но это совсем не камень преткновения, там совсем другой аспект))) Так что, читать законы нужно уметь... А вот как правильно его читать, тут уже сколько людей, столько и мнений, хотя закон должен трактоваться однозначно...
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§ Butch
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.02.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Еще как требуют, так как невозможно зарегистрировать без уплаты разницы в таможенных пошлинах

С автомашин на учете РФ требуют разницу в таможенных пошлинах? :-o
С Арменией всё понятно, действительно должны требовать.
Цитата:
KstKZ:
То есть по закону не подлежит таможенному декларированию, а значит и нет ограничений по времени ввоза и обязательств в какие-то сроки поставить машину на местный учет

Наконец-то хоть какая-то отсылка к законодательству. Действительно, таможенному декларированию не подлежит и ограничений по времени ввоза нет. Всё верно, никаких претензий. И если человек ввёзший автомобиль им не будет пользоваться, то ему и слова никто не скажет. Требования о постановке на учёт не связанны с ввозом автомобиля в Казахстан. Они связаны с использованием его по прямому назначению на территории Казахстана.
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* KstKZ
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 10.02.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
С автомашин на учете РФ требуют разницу в таможенных пошлинах?


С РФ даже не в курсе, но и передвигаться они могут без ограничений, если ориентироваться на закон ТС, да и на то что говорят в автоцонах.

Цитата:
Butch:
Они связаны с использованием его по прямому назначению на территории Казахстана.

Там же вроде написано для личного пользования...
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§ Я
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 10.02.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
Вы смеетесь

Отнюдь. А еще открою вам секрет, что после уплаты вам налогов , можно будет чуть больше выделить средств на квоты для лечения больных и на игрушки в детские дома, Так что Я плачу , глядя на таких , как вы и добрым словом вспоминаю ОБХСС
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§ Я
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 209
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 10.02.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KstKZ:
нельзя было оформлять на граждан РК

И чего вы хотите от РК ? Включить гудок и уклониться от налога на собственность, оформленную за границей , обокрав наших инвалидов и пенсионеров.
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* KstKZ
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 10.02.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Я


Вы все таки смеетесь((( или идеалист, которых поискать нужно, слепой ко всему, кроме своего Я-мнениЯ....
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* KstKZ
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
KstKZ


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 30.01.20
Отправлено: 10.02.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
И чего вы хотите от РК ?


Вы еще НКВД вспомните... Хочу, чтобы за нарушение закона спрашивали с тех, кто его нарушил непосредственно, а не с тех, кто рядом, с собственных граждан, которые юридически ненарушили ни одного пункта...

[Исправлено: KstKZ, 10.02.2020 - 13:34]

[Исправлено: KstKZ, 10.02.2020 - 13:35]
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