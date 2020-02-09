Цитата: KstKZ:

Поэтому и молчало государство, или оно не видело этой ситуации? Почему оно пытается наказать сейчас своих граждан, а не решает эту проблему на уровне Арм-РК, почему не делало это раньше.

Слушайте, таких ситуаций можно привести целую кучу, когда раньше было можно, а теперь нельзя. Например, раньше можно было транслировать музыку в общественных местах, потом появилось авторское общество, которое продавило себе какие-то привилегии по разруливанию авторских прав. Теперь они могут запросто выписать бешеный штраф за нарушение закона об авторских правах. А все желающие слушать музыку должны отстегивать в мошну этому АО круглую сумму, из которой они якобы выплачивают гонорары авторам, даже тем, кто давно умер.



Предприниматели так вообще могут порассказать, как им вменяют оплачивать то одно, то другое. То кассовые аппараты всем поголовно поставить, оплачивая обслуживание, то сделать их онлайн, оплачивая дополнительно эти услуги. То неожиданно ввели ежегодную лицензию на алкоголь, которую одинаково оплачивают как крупные реализаторы, так и мелкие, и это никого не волнует. Потом к алкоголю прицепили программу по проверке лицензионных кодов на бутылках, которую тоже обязаны оплачивать каждый год. С этого года ввели ОСМС, на подходе введение обязательных пенсионных взносов работодателей в размере 5%. Но предприниматели же так не договаривались изначально.



Раньше на пенсию уходили в 55/60 лет, потом в 58/63, теперь в 63/63. Когда я устраивался на работу, почему меня не предупредили, что все так изменится, куда государство смотрело раньше, может я и работать бы не пошел. Вот и думай теперь, куды бедному крестьянину податься с армянским авто.