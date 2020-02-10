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≡ Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном расторжении договора - какое решение вынес суд в Костанае?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38004
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.02.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Основным предметом спора являлась практика АО "Казахтелеком" взимать деньги с потребителей, которые отказываются от услуг компании. Например, подписался на то, чтобы пользоваться услугами год, но через полгода отказался - заплати за это.
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§ Тот самый
Re: Дело о плате клиентов АО «Казахтелеком» при досрочном...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.02.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
подписался на то, чтобы пользоваться услугами год, но через полгода отказался - заплати за это

Дык не за это же вроде. А только предоставленную тебе скидку верни.

Цитата:
В свою очередь, представитель прокуратуры Костаная сказал корреспонденту «НГ», что решение будет обжаловано


Вот лучше бы разобрались с другой ситуацией. Когда человек не платит, то Казахтелеком не отключает его от услуг и продолжает 3-4-5 месяцев начислять ему услуги в долг, затем начисляет пеню на этот долг, а потом подаёт в суд для взыскания всей суммы. Хотя тот человек возможно вообще не пользовался услугами, но по состоянию здоровья или из-за отсутствия в стране не смог отключить услуги. Наверняка компании выгодно делать именно так.
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