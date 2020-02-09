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≡ "Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38001
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На итоговой отчётной встрече аким Рудного отвечал почти на все вопросы из зала без помощи подчиненных. Но запомнилось это мероприятие ещё и тем, что много вопросов задали журналисты. Подробный отчет - в репортаже Георгия ГОВОРОВА.
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§ maxsaf
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5285
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Готов возглавить реальную и конструктивную оппозицию в области!

Давно пора ))
Профайл

§ maxsaf
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5285
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Да, Данияр Кайратович

Инфа достоверная?)) Если да, то:
Профайл

§ maxsaf
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5285
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что руку.отдела строительства уже коррупционную статью инкриминировали?)

А разве нет?))
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§ maxsaf
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5285
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, взятка это коррупционное преступление? ))
Цитата:
получения взятки в виде нового автомобиля марки Nissan Qashqai стоимостью более 10 миллионов тенге за заключение договора о госзакупках работ по газификации в Рудном
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§ Сталкер
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 09.02.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Давно пора ))

Реальной пока не вижу. Вот в чём проблема. Одни шуты, желающие подзаработать на хайпе....
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§ Сталкер
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 09.02.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Инфа достоверная?))

Ещё бы... Другой ведь не располагаем! :lol: 8-)
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§ Сталкер
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 09.02.20 - 23:05
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3123
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Готов возглавить реальную и конструктивную оппозицию в области!//

Цитата-//Одни шуты, желающие подзаработать на хайпе//

Так победимъ!)
Эх.......



Цитата-/Абайка, взятка это коррупционное преступление?/

Дата этой взятки?
Указ президента о ответственности руководства за коррупцию подчинённых когда вышел?
Ждемс)



Цитата-//Ещё бы... Другой ведь не располагаем/


Рудничанин удостоверение личности,водительские права и свидетельство о рождении в личку Сталкеру скидывал) так что имеем неопровержимые доказательства)
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§ maxsaf
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5285
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дата этой взятки? Указ президента о ответственности руководства за коррупцию подчинённых когда вышел? Ждемс)

Любой нормальный человек сожалел бы о том, что в этом случае большинство виновных отделается легким испугом. Но не Абайка, который с упоением смакует новость о признании 160-миллионного (вдумайтесь!) ущерба, нанесенного должностным лицом, хищением, а не коррупцией. Радуйтесь, Абайка, радуйтесь, упивайтесь своей правой.
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§ Сталкер
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 09.02.20 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
№ 51 - удалено цензурой НГ. Необходимо заблокировать мой профиль на данном сайте за нарушение правил - согласно всех правил. Прошу принять меры. Или буду пакостить)))))))))) Я против ЦЕНЗУРЫ в любой форме. Жду принятия МЕР!!! От НГ!!!
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§ Сталкер
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 10.02.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу главному редактору сообщить...
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§ abaika95
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3123
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.02.20 - 00:08
Комментарий проходит проверку.
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§ таноми52
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1581
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.02.20 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Данияр Кайратович всё?



Это новый пользователь SDK ?
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§ Victor Yang
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12460
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.02.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Необходимо заблокировать мой профиль на данном сайте за нарушение правил - согласно всех правил. Прошу принять меры. Или буду пакостить)))))))))) Я против ЦЕНЗУРЫ в любой форме. Жду принятия МЕР!!! От НГ!!!

Что-то детский сад начинается. Вы же, вроде, за верховенство законов и правил? Выясняйте в личке с модератором о причине удаления.
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§ Сталкер
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 486
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 10.02.20 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что-то детский сад начинается

Разумеется, именно детский сад. Об нём речь
Решение суда о законности действующих в городе Рудном тарифов на отопление и горячее водоснабжение по искам ЦЗПП и прокурора города Рудного к АО "ССГПО" и антимонопольному Департаменту принимала судья экономического суда области Айнур НУРБАЕВА, освобождённая от занимаемой должности Указом Президента Республики Казахстан от 31.12.2019г. в связи с её профессиональной непригодностью и некомпетентностью.

Решение суда о законности реорганизации Рудненской городской детской больницы по иску ЦЗПП к акимату Костанайской области и Министерству здравоохранения Республики Казахстан принимала судья экономического суда области Жанна БЕКБАУЛЕНОВА, которая, по сообщению ряда СМИ и пресс-службы областного суда, Комиссией по качеству отправления правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан признана профессионально непригодной вследствие её некомпетентности.

Решение суда о законности действующих в городе Рудном норм образования и накопления коммунальных отходов по искам ЦЗПП и прокурора города Рудного к ТОО "Рудный-АЖАР-2006", ТОО "Рудный-АБАТ-2006", акимату города Рудного, маслихату города Рудного, отделу ЖКХ акимата города Рудного принимала судья экономического суда области Айнур НУРБАЕВА, освобождённая от занимаемой должности Указом Президента Республики Казахстан от 31.12.2019г. в связи с её профессиональной непригодностью и общей некомпетентностью.

Решение суда по иску ОО "ЦЗПП г.Рудного" о законности действий ТОО "Рудненский Водоканал" по взиманию платы с населения города Рудного, не утверждённой в порядке, предусмотренном антимонопольным законодательством, выносила именем государства судья экономического суда области Жанна БЕКБАУЛЕНОВА, по сообщению ряда СМИ и пресс-службы областного суда, Комиссией по качеству отправления правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан признанная профессионально непригодной вследствие её некомпетентности.

Решение суда по иску ОО "Центр защиты прав потребителей г.Рудного" к АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" (АО "ЕЭК" г.Экибастуз), АО "ССГПО" и Департаменту Комитета по регулированию естественных монополий Костанайской области о признании недействительным договора купли-продажи каменного угля на сумму в 6,3 миллиарда тенге для работы Рудненской ТЭЦ, выносила именем государства судья экономического суда области Жанна БЕКБАУЛЕНОВА, по сообщению ряда СМИ и пресс-службы областного суда, Комиссией по качеству отправления правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан признанная профессионально непригодной вследствие её некомпетентности.

ОО "Центр защиты прав потребителей г.Рудного" за 2017-2019 годы в отношении судей специализированного экономического суда Костанайской области Алии НАЗАРГАЛИЕВОЙ (освобождена от занимаемой должности Указом Президента Республики Казахстан от 22.12.2017г. по собственному желанию), Айнур НУРБАЕВОЙ (освобождена Указом Президента Республики Казахстан от 31.12.2019г. в связи с профессиональной непригодностью), Жанны БЕКБАУЛЕНОВОЙ (по информации пресс-службы Костанайского областного суда Комиссией по качеству отправления правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан признана профессионально непригодной) в Высший Судебный Совет Республики Казахстан и с 2019 года также в Комиссию по качеству отправления правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан было направлено свыше 30 обращений и в процессе рассмотрения дела данным судьям заявлено свыше 10 отводов, в которых прямо указывалось на наличие "сомнений в компетентности и необходимой квалификации судей". Приводились конкретные факты и обстоятельства.
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