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≡ "Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38001
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На итоговой отчётной встрече аким Рудного отвечал почти на все вопросы из зала без помощи подчиненных. Но запомнилось это мероприятие ещё и тем, что много вопросов задали журналисты. Подробный отчет - в репортаже Георгия ГОВОРОВА.
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§ maxsaf
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5284
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Готов возглавить реальную и конструктивную оппозицию в области!

Давно пора ))
Профайл

§ maxsaf
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5284
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Да, Данияр Кайратович

Инфа достоверная?)) Если да, то:
Профайл

§ maxsaf
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5284
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что руку.отдела строительства уже коррупционную статью инкриминировали?)

А разве нет?))
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§ maxsaf
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5284
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка, взятка это коррупционное преступление? ))
Цитата:
получения взятки в виде нового автомобиля марки Nissan Qashqai стоимостью более 10 миллионов тенге за заключение договора о госзакупках работ по газификации в Рудном
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§ Сталкер
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 09.02.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Давно пора ))

Реальной пока не вижу. Вот в чём проблема. Одни шуты, желающие подзаработать на хайпе....
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§ Сталкер
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 09.02.20 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Инфа достоверная?))

Ещё бы... Другой ведь не располагаем! :lol: 8-)
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§ Сталкер
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 09.02.20 - 23:05
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3123
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Готов возглавить реальную и конструктивную оппозицию в области!//

Цитата-//Одни шуты, желающие подзаработать на хайпе//

Так победимъ!)
Эх.......



Цитата-/Абайка, взятка это коррупционное преступление?/

Дата этой взятки?
Указ президента о ответственности руководства за коррупцию подчинённых когда вышел?
Ждемс)



Цитата-//Ещё бы... Другой ведь не располагаем/


Рудничанин удостоверение личности,водительские права и свидетельство о рождении в личку Сталкеру скидывал) так что имеем неопровержимые доказательства)
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§ maxsaf
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5284
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дата этой взятки? Указ президента о ответственности руководства за коррупцию подчинённых когда вышел? Ждемс)

Любой нормальный человек сожалел бы о том, что в этом случае большинство виновных отделается легким испугом. Но не Абайка, который с упоением смакует новость о признании 160-миллионного (вдумайтесь!) ущерба, нанесенного должностным лицом, хищением, а не коррупцией. Радуйтесь, Абайка, радуйтесь, упивайтесь своей правой.
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§ Сталкер
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 09.02.20 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
№ 51 - удалено цензурой НГ. Необходимо заблокировать мой профиль на данном сайте за нарушение правил - согласно всех правил. Прошу принять меры. Или буду пакостить)))))))))) Я против ЦЕНЗУРЫ в любой форме. Жду принятия МЕР!!! От НГ!!!
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§ Сталкер
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 10.02.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошу главному редактору сообщить...
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§ abaika95
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3123
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.02.20 - 00:08
Комментарий проходит проверку.
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§ таноми52
Re: "Аким не может владеть всей ситуацией" - как...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1581
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.02.20 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Данияр Кайратович всё?



Это новый пользователь SDK ?
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§ Victor Yang
"Аким не может владеть всей ситуацией" - как Бахытжан Гаязов на вопросы журналистов отвечал
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12460
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.02.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Необходимо заблокировать мой профиль на данном сайте за нарушение правил - согласно всех правил. Прошу принять меры. Или буду пакостить)))))))))) Я против ЦЕНЗУРЫ в любой форме. Жду принятия МЕР!!! От НГ!!!

Что-то детский сад начинается. Вы же, вроде, за верховенство законов и правил? Выясняйте в личке с модератором о причине удаления.
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