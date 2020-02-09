Цитата: Сталкер:

Необходимо заблокировать мой профиль на данном сайте за нарушение правил - согласно всех правил. Прошу принять меры. Или буду пакостить)))))))))) Я против ЦЕНЗУРЫ в любой форме. Жду принятия МЕР!!! От НГ!!!

Что-то детский сад начинается. Вы же, вроде, за верховенство законов и правил? Выясняйте в личке с модератором о причине удаления.