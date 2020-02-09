dvb МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 161

Регистрация: 01.08.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:22 Вот мне интересно, а все убитые в этом конфликте кто по национальности? Судя по тому, как местные сми старательно и стыдливо обходят этот вопрос, то предполагаю, что они были дунгане.

И в любом случае, исходя из этих событий, что-то в этой стране с дружбой народов как-то совсем не очень.

И всем заклинаниям по этому вопросу бывшего и нынешнего баши, что мы тут один народ и все такое, по крайней мере со стороны, веры все меньше и меньше. Факты вещь упрямая.