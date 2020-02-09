Vit Re: МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8922

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:49 Провокаторы не провокаторы, а смотрите ка как люди мобилизовались. Значит у людей горело или кипело чёт внутри. И кто то спичку поднёс и ба-бах. И нате вам оружие и бутылки со смесью, и тясячи человек с палками. Итог плачнвный конечно, 10 погибших. Что то мне подсказывает, это не последний "бытовой" конфликт.