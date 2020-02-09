/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38001
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналистов на встречу автовладельцев с членом Совета сенаторов Сергеем Жалыбиным не пустили - охрана областного акимата сообщила корреспонденту "НГ", что сотрудников СМИ нет в списке приглашённых. Но нам удалось поговорить с участниками встречи.
Читать новость

§ abaika95
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3119
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Какой то правовой беспредел власти и власть ОРУЩЕЙ толпы//


Живём в эпоху всевозможных "жертв"
Кто больше и громче кричит о своей проблеме тот и прав.......
Профайл

§ maxsaf
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5280
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Живём в эпоху всевозможных "жертв" Кто больше и громче кричит о своей проблеме тот и прав.......

Абайка - прав :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Тимур Гафуров

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 222
Пользователей: 0
Всего: 222

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх