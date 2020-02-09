Цитата: abaika95:

Цитата-//Кому он там отдал свою душу? Он понимает что говорит/ А где он что про душу сказал?)



Вообще-то, Богу,как говорится обычно, отдают именно душу. Но посмертно.( Как пример употребления выражения:"Бедный малый в больничном бараке отдал душу бессмертную богу. Он смотрел на дорожные знаки, но совсем не смотрел на дорогу")

А если "отдал себя Богу" при жизни,то это про монастырь и монашество.

При жизни отдать душу можно также дьяволу

Так что же нам хотел поведать господин ГАЯЗОВ?