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≡ Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в полицию Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38001
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.02.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она познакомилась по Facebook с женщиной из Великобритании, которая рассказала в переписке, что у нее умер муж. Он - уроженец Казахстана, но долгое время уже жил за границей. Его последним желанием было помогать своим соотечественникам.
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§ Матвей Запупыркин
Re: Заплатившая $5000 за доставку посылки женщина обратилась в...
Матвей Запупыркин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 175
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 09.02.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
8-) капец капецкий... сказка ложь, да в ней намёк.... ХАЛЯВЫ НЕ БУДЕТ !!! :-P
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