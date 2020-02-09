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§ NG.kz
В Рудном, помимо повсеместных несакционированных свалок, появилось и несанкционированное размещение мусорных баков
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38001
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На территории города Рудного услуги всем категориям потребителей по централизованному сбору и удалению коммунальных отходов осуществляют организации – ТОО «Рудный-АЖАР-2006» и ТОО «ЭКОТЕХСЕРВИС-2019». Последнее приступило к осуществлению своей производственно-хозяйственной деятельности по сбору коммунальных отходов с 03 января 2020 года.
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§ Дантист
Re: В Рудном, помимо повсеместных несакционированных свалок,...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 09.02.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на мой взгляд пусть работают обе! Конкуренция здесь не помешает. Ажар уже одичал от одиночества.
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