Матвей Запупыркин "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами? #14





(Полноправные пользователи) Сообщений: 175

Регистрация: 26.03.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:17 Наша позиция остаётся неизменной: полная амнистия и легализация всех транспортных средств, ввезённых на территорию РК из стран-участниц ЕАЭС, - сообшил Диас Нурмагамбетов.



Вы кто ??? пупки что ли??? закон приняли давным давно, извольте выполнять..правильно сделали , Вам дали год на принятие решения..или по закону..или болгарку в руки и АЛГА !!! а как ещё а Вами хитропопыми ...все платят налоги..а тут собралась кучка ушлых, и Президенту предьявы кидает ребята, нужно будет, будите пилить болгаркой и видеоотчет скидывать туда , куда Вам скажут...ездийте и думайте..у Вас год



[Исправлено: Матвей Запупыркин, 09.02.2020 - 21:19]