Цитата: Тот самый:

большинство же откажется и от такого.





Запасайтесь попкорном: Предыдущие акты спектакля, в исполнении неумелого болашаковского правительства, а именно: 1) списание частным банкам проблемных потребкредитов за счёт налогоплательщиков. 2) махинации с АСП, тоже за счёт налогоплательщиков. 3) списание налога на доход с МСБ на три года, тоже за счёт налогоплптельщиков. 4) налоговая амнистия штрафов и пени за предыдущие пять лет. 5) Теперь бесплатная легализация армянских авто. 6) завтра ещё что то подобное 7) и так далее