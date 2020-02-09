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≡ "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37998
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналистов на встречу автовладельцев с членом Совета сенаторов Сергеем Жалыбиным не пустили - охрана областного акимата сообщила корреспонденту "НГ", что сотрудников СМИ нет в списке приглашённых. Но нам удалось поговорить с участниками встречи.
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§ abaika95
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
abaika95


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Сообщений: 3117
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наша позиция осаётся неизменной: полная амнистия и легализация всех транспортных средств, ввезённых на территорию РК из стран-участниц ЕАЭС//



Нет ну вот я бы понял если бы люди бились за уменьшение суммы очень большой пошлины)
У кого-то то 2-3 машины привезенной из Армении,да бьёт по карману,постановка на учёт)
Кто-то 70 машин ввез....


Но блин,качать права по полной легализации всех машин,просто легализуйте нам бесплатно все и точка,не наглость?)
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§ arman_kst
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если машина стоит 5 млн, а на рынке она 7 млн, то пусть владелец заплатит налоги на 2 млн и спокойно ездит.
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§ ACROS
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалыбин - действительно крутой юрист, вот так просто встретился со вторым или третьим человеком в стране, из-за каких то дешёвеньких разбитых и переделанных армянских авто!!!
Прим: на верхнем фото, где запорожские казахи пишут письмо казахскому султану, узнал некоторых "бедных" людей которые пригнали по 3-4 армянские авто.
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§ abaika95
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3117
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//верхнем фото, где запорожские казахи пишут письмо казахскому султану//


Запорожские казахи)))))
Только не султану в этом случае а председателю сената)


Цитата-//узнал некоторых "бедных" людей которые пригнали по 3-4 армянские авто//


Самые ущемленные в правах люди)
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§ Тот самый
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 09.02.20 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто-то 70 машин ввез....

Цитата:
abaika95:
легализуйте нам бесплатно все и точка


Ага, особенно праворукие. Тоже не знали? Можно "легализовать" тех, кто проходит под условия постановки на учёт. Без права перепродажи и на 5 лет. Но наверняка большинство же откажется и от такого.
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§ Я
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
крутой юрист, вот так просто встретился

Но не объяснил, что решение принято, опубликовано и , в связи с вступлением его в силу, в ЦОНах отменили выходные
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§ ACROS
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
большинство же откажется и от такого.



Запасайтесь попкорном: Предыдущие акты спектакля, в исполнении неумелого болашаковского правительства, а именно: 1) списание частным банкам проблемных потребкредитов за счёт налогоплательщиков. 2) махинации с АСП, тоже за счёт налогоплательщиков. 3) списание налога на доход с МСБ на три года, тоже за счёт налогоплптельщиков. 4) налоговая амнистия штрафов и пени за предыдущие пять лет. 5) Теперь бесплатная легализация армянских авто. 6) завтра ещё что то подобное 7) и так далее
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§ ACROS
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 09.02.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
в ЦОНах отменили выходные

И для чего там люди сидят: за всё это время ради одного человека которого показательно осветили в СМИ.
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§ Boxing
Re: "Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют...
Boxing


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 18.01.20
Отправлено: 09.02.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно проверить эту инициативную группу,а сколько они машин завёзли?Может пара-тройка стоит где-то в загашнике вот и температурят.
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§ Добринцофф
"Подождём ответа из Нур-Султана" - как планируют решить проблему автомобилей с иностранными номерами?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7030
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.02.20 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Жалыбин - действительно крутой юрист, вот так просто

Осталось только поклонится и лбом о пол стукнутся.
Цитата:
ACROS:
вот так просто встретился со вторым или третьим человеком в стране,

Это его работа,представлять интересы людей в сенате.
Цитата:
ACROS:
из-за каких то дешёвеньких разбитых и переделанных армянских авто!!!

Да пофигу всем на эти железки,никому не нужны митинги и выступления,поэтому надо встречаться и делать хоть ,что нибудь,а иначе акима по головке то же не погладят.
Вот и всё поэтому шевелятся.
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