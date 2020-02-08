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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У президента ЧР в инстаграмие
После фамилии цифры-95.
Я когда учился, много приходилось по вокзалам-поездам, код в ячейках камер хранения всегда был-номер группы на первом курсе.

[Исправлено: alex_60, 08.02.2020 - 13:53]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5276
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 08.02.20 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкер, по билетам на форуме НГ подробности будут?)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3117
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/подумал, может Абайка, нет А..р.//


Артур что-ли?)
Или Ануар?
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12459
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.02.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
заметок много с фабулами правонарушении. Одна из заметок: Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете

Не за критику, а за оскорбление. Можно матом сказать то же самое что и нормальными словами - тогда это будет оскорбление и будет наказываться. В случае критики нормальными словами, без оскорблений, - никого наказать никто не сможет. Или ты совсем разницы не видишь?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1580
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.02.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абайка //Это был пример не значащий что Гаязов живёт по кодексу Русского офицера//

А Вам и намекают, что пример не корректен, абы брякнуть

Абайка //Да и при том в мусульманской традиции,душа правоверного мусульманина принадлежит богу всегда и безусловно) и для этого не надо быть духновым лицом или жить в монастыре)


Поняла, аким - правоверный мусульманин! :-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 3117
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Вам и намекают, что пример не корректен, абы брякнуть//



Если вы не поняли смысл примера то виноват только тот кто привел пример то есть я) справедливо)


Цитата-//Поняла, аким - правоверный мусульманин//


Может быть а может и нет,может стремится к этому а может просто так выразился про "бога" мало ли)
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