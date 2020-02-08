Цитата: Kairat stayer:

заметок много с фабулами правонарушении. Одна из заметок: Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете

Не за критику, а за оскорбление. Можно матом сказать то же самое что и нормальными словами - тогда это будет оскорбление и будет наказываться. В случае критики нормальными словами, без оскорблений, - никого наказать никто не сможет. Или ты совсем разницы не видишь?