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§ NG.kz
Жительница Костаная, спасенная после нападения бывшего мужа, рассказала, как и почему все произошло
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37997
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.01.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мастер по маникюру, которая 30 января едва не была убита на рабочем месте, переведена из реанимации Костанайской областной больницы в палату и дала первое интервью.
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§ сайлау курманов
Re: Жительница Костаная, спасенная после нападения бывшего мужа,...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3496
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 31.01.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят дебоширу три литра крови влили и три часа зашивали , но всё равно впал в кому и навряд ли выкарабкается, очень жаль что так случилось
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§ Vit
Re: Жительница Костаная, спасенная после нападения бывшего мужа,...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8922
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Было б за че. Моя бывшая, уф какая красавица, и титьки и поп все в норме, загляденье. И когда ушла, я два дня пострадал и нашёл новые титьки. Щас она названивает,как дел, приходи. Я, досвидос. Один раз если предала, будет и второй раз и десятый.
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* Гога
Re: Жительница Костаная, спасенная после нападения бывшего мужа,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2211
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

----А сам , что --- святой??
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§ Vit
Re: Жительница Костаная, спасенная после нападения бывшего мужа,...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8922
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.02.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Я, почти святой). Я не изменяю живя с любимой женщиной. 8-)
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* Гога
Re: Жительница Костаная, спасенная после нападения бывшего мужа,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2211
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.02.20 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я, почти святой

ушел в личку
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* drakon
Re: Жительница Костаная, спасенная после нападения бывшего мужа,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я не изменяю живя с любимой женщиной.

Виталик, ты чё? Жинился?... :lol: ;-)
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§ таноми52
Re: Жительница Костаная, спасенная после нападения бывшего мужа,...
таноми52


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Сообщений: 1579
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.02.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я не изменяю живя с любимой женщиной.[/qu

Не изменяй!-Ты говоришь,любя.-
О,не волнуйся,Я не изменяю.
Но,дорогая...Как же я узнаю,
Что в мире нет прекраснее тебя?:-) ;-)
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* Гога
Re: Жительница Костаная, спасенная после нападения бывшего мужа,...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2211
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.02.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

----Автор Василий Фёдоров
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