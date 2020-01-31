Vit Re: Жительница Костаная, спасенная после нападения бывшего мужа,... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8922

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:09 Цитата: сайлау курманов:



Было б за че. Моя бывшая, уф какая красавица, и титьки и поп все в норме, загляденье. И когда ушла, я два дня пострадал и нашёл новые титьки. Щас она названивает,как дел, приходи. Я, досвидос. Один раз если предала, будет и второй раз и десятый.