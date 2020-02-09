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§ NG.kz
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37997
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.02.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я хочу сказать, что мы установили этого провокатора, кто рассылал. Самое страшное, что он их сопровождал не очень хорошими комментариями. Вот это и послужило тому, что молодежь пошла", - сообщил Калайчиди в кулуарах после брифинга в СЦК.
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* abaika95
Re: МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
abaika95


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Сообщений: 3114
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.02.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Калайчиди заявил, что полиция не применяла оружие в ходе событий в Кордайском районе Жамбылской области.//


Боимся,боимся общественного порицания,порицания со стороны "развитых демократичных" стран,порицания от наших "борцунов" за всё хорошее.......

Только провокаторы и агрессивные молодчики ничего не боятся,не боятся дома сжигать,убивать людей,стрелять,бить полицейских.....они то знают если их пальцем тронеш не дай бог,то они такой вой подымут на всю ивановскую,что попираются права человека,свобода, демократия......
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§ Vit
Re: МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8922
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.02.20 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Провокаторы не провокаторы, а смотрите ка как люди мобилизовались. Значит у людей горело или кипело чёт внутри. И кто то спичку поднёс и ба-бах. И нате вам оружие и бутылки со смесью, и тясячи человек с палками. Итог плачнвный конечно, 10 погибших. Что то мне подсказывает, это не последний "бытовой" конфликт.
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* drakon
МВД: Установлен провокатор кордайского конфликта
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.02.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
И нате вам оружие и бутылки со смесью, и тясячи человек с палками.

И стояли, они ждали. Пока в ОК не появились - сообщения.
И начали они Драться. Где фамилия провокатора?
Товарищ Зам. Министра ВД... :lol:
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